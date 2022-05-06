Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 06.05.2022 14:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.05.2022 14:31
    ABONE OL

    Diyarbakır’da alkollü ve ehliyetsiz sürücü 2 çocuk annesi bir kadının ölümüne neden oldu!

    Son dakika haberi! Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde dün sabah saatlerinde kamyonet sürücüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti. Acı detay hastanede ortaya çıktı. Gözaltına alına sürücü, alkollü ve ehliyetsiz çıktı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bir anneyi öldürdü! Alkollü ve ehliyetsiz

    Olay, dün sabah saatlerinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Siverek Caddesi üzerinde meydan gelmişti. Edinilen bilgilere göre, 2020 yılında alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan Turan K. idaresindeki 06 DC 6345 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuk annesi Serap Gül'e çarptı.

    Kazanın ardından Turan K., olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Serap Gül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

    Polis ekipleri, kaçan sürücüyü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili yapılan detaylı inceleme sonucu hastane raporunda Turan K.'nin ehliyetsiz ve kaza anında alkollü olduğu belirlendi. Kazaya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Libya’da yarı baygın bulunan 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
    Haberler Yaşam Diyarbakır’da alkollü ve ehliyetsiz sürücü 2 çocuk annesi bir kadının ölümüne neden oldu!
        SON DAKİKA