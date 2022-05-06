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    • Yaşam
    • 06.05.2022 14:49
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    • 06.05.2022 14:49
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    Son dakika: Trabzon'da heyelan anı saniye saniye kamerada

    Son dakika haberi.... Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşanan heyelan kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, heyelanın kaya ve toprak parçaları ile başladığı ve sonrasında kaya kütlesinin koparak yuvarlanması ile toz bulutunun oluştuğu görülüyor.

    Trabzon’da korku dolu anlar! Bir anda...

    Trabzon'da son günlerde meydana gelen heyelan ve toprak kaymaları tehlike oluşturmaya devam ediyor. Akçaabat-Düzköy karayolunun 8. kilometresinde bir akaryakıt istasyonunun arka kısmında dün akşam saatlerinde heyelan meydana geldi.

    Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprakların meydana getirdiği heyelan kameraya yansıdı.

    Görüntülerde, heyelanın kaya ve toprak parçaları ile başladığı ve sonrasında kaya kütlesinin koparak yuvarlanması ile toz bulutunun oluştuğu görülüyor.
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        Haberler Yaşam Son dakika: Trabzon'da heyelan anı saniye saniye kamerada
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