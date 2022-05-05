Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 05.05.2022 12:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.05.2022 12:44
    ABONE OL

    Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

    Samsun'da Suriye uyruklu bir sürücü kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarptı. Feci kaza sonrası 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Samsun’da feci kaza: 3 yaralı

    Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

    Suriye uyruklu Ahmed Şeyh Mustafa'nın kullandığı 55 MA 2065 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Toybelen mevkisindeki kavşakta bulunan ışıklarda bekleyen Fatih Dinçer idaresindeki 60 ADA 698 plakalı otomobile arkadan çarptı.

    Kazada Mustafa'nın oğlu Suad Şeyh Mustafa (5) ile araçta bulunan Hülya Keser (13) ve Cevahir Elcuma (27) yaralandı.

    Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Memur ve emekli zammı netleşiyor! Kim ne kadar alacak?
    Haberler Yaşam Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        SON DAKİKA