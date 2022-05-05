Düğünde dehşet! Zurnacı tabancayla vuruldu

Olay, dün akşam saatlerinde Kadirli ilçesi Kesikkeli Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yapılan düğünde bazı kişiler havaya ateş açmaya başladı. Alanda alkol alan Erol Coşkun da elinde tabanca, havaya ateş etmek için davul zurna eşliğinde oynayanların arasına girdi.