Mikro kameralı sapık bankacı kadınlar tuvaletine gizlice yerleştirdi! İnternet sitesinde ortaya çıktı

ÇÖP KOVALARINA YERLEŞTİRMİŞ

Hazırlanan iddianamede, müstehcen fotoğrafları ele geçirilen 11 kadının ve banka müşteki olarak yer aldı. İddianamede, binanın 1. Ve 4. Katında bulunan kadınlar tuvaletlerinde yapılan kontroller sırasında çöp kovalarında daha önce gizli kamera yerleştirildiğine dair sticker izlerinin olduğu tespit edildiği anlatıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre, yine iddianamede, kadın çalışanlarının görüntülerinin alındığı ve çalışanın yaklaşık bir yıllık süre içerisinde defalarca çalışmakta olduğu iş yerinde bulunan kadınlar tuvaletine gizli kamera yerleştirip görüntü almak suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu ve kişisel verilerin kaydedilmesi suçunu işlediği kaydedildi.