Mikro kameralı sapık bankacı kadınlar tuvaletine gizlice yerleştirdi! İnternet sitesinde ortaya çıktı

İstanbul Şişli'de merkezi olan ünlü bir bankanın kadın çalışanlarının tuvalete konulan gizli kamerayla görüntüleri kaydedildiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl, İstanbul Şişli'deki bir bankanın kadınlar tuvaletinde bir çalışan, kadınlar tuvaletini kullanmak istediği sırada tuvalette çöp kutusu poşetinin altına gizlenmiş gizli kamera olduğunu fark etti. Kamerayı fark eden kadın durumu yetkililere bildirdi. Çöp kutusu üzerinde ele geçirilen yapancı marka mikro kameraya incelenmek üzere bina yönetimi tarafından el konuldu.
YURT DIŞINDAN SATIN ALINMIŞ
Kadınlar tuvaletinde bulunan kameranın ünlü bir yurtdışı alışveriş sitesinden alındığını belirlenince çalışanların internet sitesinden yapılan alışverişlerin incelendi. Bilgi teknolojileri direktörü olarak çalışan İsmail E.'nin söz konusu siteden kamera tutarıyla aynı miktarda harcama yaptığı belirlendi.
Müfettişlerce ifadesine başvurulan çalışan, ürünlerin güvenlik kamerası ve şarj cihazı olduğunu şifahen beyan etse de farklı bir kamera olduğunu iddia etti. Durum, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar edildi.