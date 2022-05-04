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    • Yaşam
    • 04.05.2022 09:34
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    • 04.05.2022 09:34
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    "Ucube kavşak"ta yine kaza: 1 yaralı

    Samsun'da "Ucube kavşak" olarak adlandırılan ve sürekli kazanın meydana geldiği yolda bu kez peş peşe meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

    Ucube kavşakta yine kaza

    Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Anadolu Bulvarı Yeşilkent Alt Geçitte saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Samsun Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından 2017 yılında yapılan, sık sık yaşanan kazalarla gündeme gelen 'ucube' olarak nitelendirilen 'Yeşilkent Kavşağı'na ardı ardına yine kaza meydana geldi.

    Muhammet Furkan Cılız idaresindeki 19 EY 650 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu alt geçitte beton bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan otomobilde bulunan Beyzanur Cılız ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada Harun Talu yönetimindeki 71 AAJ 617 plakalı otomobil de kaza yapan 19 plakalı otomobile çarparak her iki araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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    Haberler Yaşam "Ucube kavşak"ta yine kaza: 1 yaralı
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