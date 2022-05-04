Muhammet Furkan Cılız idaresindeki 19 EY 650 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu alt geçitte beton bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan otomobilde bulunan Beyzanur Cılız ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada Harun Talu yönetimindeki 71 AAJ 617 plakalı otomobil de kaza yapan 19 plakalı otomobile çarparak her iki araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.