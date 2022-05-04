Her satırı dehşet verici! 3 çocuğunun babası 21 yerinden bıçakladı üzerinden sigara söndürdü idrarını yüzüne yaptı

Gaziantep'te babasına ait bir pastaneden çalışan E.S. bundan 14 yıl önce S.S. ile bir evlilik yaptı bu evlilikten 3 'te çocukları dünyaya geldi. E.S.'nin iddiasına göre eşi uyuşturucu kullanmaya başlayınca tamamen bambaşka biri oldu ve artık evleri hem ona hem de çocuklarına zindan olmaya başladı.
Defalarca çocuklarının gözü önünde şiddet gördü. Bıçaklandı, vuruldu, keserle kolu kırıldı her defasında çocuklarım için katlandım diyen E.S.'nin iddiaya göre tehditle şikayetleri de geri çektirildi. Şimdilerde babasının evinde kalan E.S. o dışarda gezdiği sürece ben hayatımdan endişe ediyorum diyerek yardım istedi.
"YÜZÜMDE SİGARA SÖNDÜRDÜ"
Yaşadığı kabus dolu günlerden bazılarını Sabah anlatan E.S.; "Evliliğimizin ilk yıllarından beri gelen bir şiddet eğilimi vardı. Bu durum uyuşturucu kullanmaya başlayınca iyice fazlalaştı. Darp etti, saçlarımı kesti, yüzümde sigara söndürdü, üzerime idrarını yaparak uyandırdığı günler oldu. Saçlarımı kestiğinde yalvardım, ama dinlemedi zorla kesti saçlarımı kıskançlık krizlerine giriyordu. Sürekli birileri var deyip bana sarıyordu. Şikayetçi oldum kendi kendini dövdü deyip kurtuluyordu. Zorla ifade verdirdi çocuklarımla tecavüz etmekle tehdit etti" ifadelerini kullandı.