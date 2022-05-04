Enver Paralı'nın milyarlık miras davasında flaş gelişme! Mahkeme kararı bozdu

Yargılama neticesinde mahkeme "Sanıklar Enver Paralı'nın yasal varisleri, bu devirler olmasa da miras onlara kalacaktı. Sahtecilik yapılmış ama bu faydasız sahtecilik" diyerek bütün sanıklar hakkında beraat kararı verdi. Savcı bu karara itiraz etti. "Çelişkili ifadeler ve sahte imzalar var, suç sabit" diyerek kararın bozulması için Bölge İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. İstinaf Mahkemesi'nin 33. Ceza Dairesi de bu itirazı kabul etmedi ve beraat kararlarını onadı.