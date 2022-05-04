Bağcılar'da sürücüsünün kırmızı ışıkta geçmeye çalıştığı iddia edilen cip, yayaya çarptı. Kaza sonrası birbirlerine giren sürücü ve yaya arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Çevrede bulunanlar kavgayı güçlükle ayırdı.



Olay, 29 Nisan günü Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cip sürücüsü yaya geçidinin olduğu yerde kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen durmadan yoluna devam etmek istedi.