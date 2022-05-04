Pamukkale’de bayram bereketi

Özellikle hafta sonu ile birleşen Ramazan Bayramı boyunca hem yaşamlarını kentte sürdüren hem de şehir dışından gelenlerin tercihi Pamukkale oldu. Dünyaca ünlü travertenleri görmek ve şifalı sularla dolu havuzlara girmek için gelen yerli ve yabancı turistler Pamukkale'yi tercih etti.
Dağ kızağı, zipline gibi bölümleriyle macera severlerin gözdesi olan Seyir Tepesi, kenti farklı bir açıdan görmek isteyenlerin de uğrak noktası oldu. Çocukların eğlenceli zaman geçirebilecekleri oyun alanlarının da olması vatandaşların ilgisini çekmesine neden oluyor. Ramazan Bayramı tatilinde Pamukkale'ye gelen vatandaşlar, ilçeye hayran kaldı.