Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 04.05.2022 10:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.05.2022 10:03
    ABONE OL

    Pamukkale’de bayram bereketi

    Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği önemli noktalardan biri de Pamukkale oldu. Çocukların eğlenceli zaman geçirebilecekleri oyun alanlarının da olması vatandaşların ilgisini çekmesine neden oluyor. Ramazan Bayramı tatilinde Pamukkale’ye gelen vatandaşlar, ilçeye hayran kaldı.

    Pamukkale’de bayram bereketi

    UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale travertenleri, şifa kaynağı kırmızı suyu ile Karahayıt ve tarihi yapılarıyla Pamukkale her dönem revaçta olan bir ilçe.

    Özellikle hafta sonu ile birleşen Ramazan Bayramı boyunca hem yaşamlarını kentte sürdüren hem de şehir dışından gelenlerin tercihi Pamukkale oldu. Dünyaca ünlü travertenleri görmek ve şifalı sularla dolu havuzlara girmek için gelen yerli ve yabancı turistler Pamukkale'yi tercih etti.

    Dağ kızağı, zipline gibi bölümleriyle macera severlerin gözdesi olan Seyir Tepesi, kenti farklı bir açıdan görmek isteyenlerin de uğrak noktası oldu. Çocukların eğlenceli zaman geçirebilecekleri oyun alanlarının da olması vatandaşların ilgisini çekmesine neden oluyor. Ramazan Bayramı tatilinde Pamukkale'ye gelen vatandaşlar, ilçeye hayran kaldı.
        FETÖ’nün katil pilotları böyle yetiştirildi
        Haberler Yaşam Pamukkale’de bayram bereketi
            SON DAKİKA