Pamukkale’de bayram bereketi

Aydın İncirliova'dan gelen Melike Berkner ise "Daha önce de gelmiştik. Bir kez daha gelmek istedik. Güzel bir mevsimde geldiğimizi düşünüyorum. Pamukkale her zaman çok güzeldi, şimdi de güzel. Belediye hizmetlerini de beğendim. Herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.