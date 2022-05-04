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    • Yaşam
    • 04.05.2022 08:28
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    • 04.05.2022 08:28
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    Esenyurt'ta taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

    İstanbul Esenyurt'ta gece saatlerinde mahallesinde yürüyen genç kızın 3 kişilik bir grup tarafından taciz edildiği iddiası ortalığı karıştırdı. İddiaya göre olayı gören bir başka grup, tacizci 2 kişiyi bıçakladı.

    Esenyurt’ta taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

    Esenyurt'ta bir mahallede yürüyen genç kız, bir grup tarafından taciz edildi. Bu durumu gören mahalle sakinleri, tacizde bulunan şahısları bıçakladı. Olay bugün saat 00.45 sıralarında Esenyurt Battalgazi Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre 3 kişinin olduğu bir grup, yolda yürüyen genç kıza taciz girişiminde bulundu. Bu durumu fark eden mahalleli başka bir grup, tacizde bulunan gruptaki 2 kişiyi bıçakladı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan şahısları hastaneye kaldırdı. Emniyet ekipleri olaya karışan kişileri gözaltına alırken, olayla ilgili araştırmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Esenyurt'ta taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
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