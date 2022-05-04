156 milyonluk DNA testi! Bir ilk yaşandı! Türkiye'de karar alındı Hollanda uyguladı

İzmir 9. Aile Mahkemesi, geçen yıl çıkarılan kanuna dayanarak Türkiye'de bir ilke imza atıp, Rotterdam Başkonsolosluğu'na, Sabuncu'dan DNA örneği alınması için bir yazı yazdı. Konsolosluk da durumu Hollanda polisine bildirdi. İddiaya göre 156 milyon lira servete sahip Sabuncu, geçtiğimiz günlerde Hollanda polisi tarafından yakalanarak DNA testine götürüldü.
Böylece Türkiye'de devam eden bir dava kapsamında yurt dışında ilk kez DNA örneği alınmış oldu. 24 yıl sonra Hollanda'da yakalanan kaçak babadan zorla alınan DNA örnekleri İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Anne ve çocuklardan alınan DNA testleri ile karşılaştırılıp sonuçlar mahkemeye gönderilecek. Babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü avukat Varol Turbay aracılıyla babalığın benimsenmemesi nedeniyle açılan 350 bin liralık manevi tazminat davası ise sürüyor.
İzmir'de ikamet eden ev kadını A.Ç., (56) 1991 yılında, işadamı Mehmet Zeki Sabuncu ile dini nikah kıydırarak birlikte yaşadı. 7 sene Bornova Altındağ'daki bir evde beraber yaşayan çiftin bu ilişkiden bugün 29 yaşında olan kızları B.Ç. ve 22 yaşında olan oğulları T.Ç. doğdu. Çiftin resmi nikahı olmadığı için çocuklar annenin nüfusuna kaydedildi. Çocuklar dünyaya geldikten sonra, A.Ç. ısrarla resmi nikah yaptırmak isteyince çift arasında sorunlar çıktı. Sabuncu oğlunun doğumundan birkaç hafta sonra, Temmuz 1998'de Hollanda'ya yerleşerek, müteahhitlik yapmaya başladı.