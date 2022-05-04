156 milyonluk DNA testi! Bir ilk yaşandı! Türkiye'de karar alındı Hollanda uyguladı

Bu da çok önemli bir gelişme. Çünkü yurt dışında yaşayan babalar artık DNA testinden kaçamayacak" dedi. Sabuncu'nun daha önce Türkiye'ye cenaze için geldiğini hatırlatan Turbay, "O zaman da Türkiye'de ilk kez tüm sınır kapılarına mahkemece zorla getirme kararı gönderdik. Ancak bu karar GBT'ye işlenmediği için Zeki Sabuncu yakalanamamıştı. Maalesef aslında bu yüzden yüzlerce anne mağduriyet yaşıyor. Bir gün bu kararların GBT'ye işlenmesini sağlayacağım. En azından Emniyet Genel Müdürlüğü ve Hudut Kapıları Büro Amirliği'ne gönderemyi başardık. Bunlar da daha önce yapılmıyordu" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN