Ünlü Teknik Direktör Bülent Uygun'u sözde DNA uzmanı çarptı

ALMASI İÇİN İKNA ETTİ

Cem Şimşek bunun üzerine Bülent Uygun ile Halit Olkan'ı Ulaş Birihan'la tanıştırdı. Üç isim de Sakarya'nın Karasu ilçesindeki bir arsayı almak üzere ihaleye girmek istedi. Birihan, sözde arkadaşlık yaptığı isimleri Karasu'ya götürüp arsayı gösterdi. Ayrıca Büyükçekmece ve Çeşme'de bulunan iki ayrı arsayı alması için Bülent Uygun'a telkinde bulundu ve ikna etti. Uygun, 638 bin 850 lira ve 125 bin dolar olmak üzere toplam 2 milyon 481 bin lirayı, Cem Şimşek 150 bin lira ve müşteki Halit Olkan da 160 bin lirayı Birihan'a ulaştırdı.