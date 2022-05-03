Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 03.05.2022 16:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.05.2022 16:52
    ABONE OL

    Kaza yapan alkollü sürücü trafik polisine sarılıp bayramlaştı

    Bursa'da, alkollü Hasan Ş. (52), otomobiliyle park halindeki hafif ticari araca çarptı. Sürücü Hasan Ş., kaza yerine gelen trafik polisine sarılıp bayramlaştı.

    DHA
    Başka ülkede yaşayamam

    İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi İskan Sokak'ta bugün öğle saatlerinde Hasan Ş., kullandığı otomobille park halindeki otomobile çarptı.

    İhbar üzerine kaza yerine trafik polisleri sevk edildi.

    Yapılan testte 2,56 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Hasan Ş., trafik polisine sarılıp bayramlaştı.

        Sürücüye 'alkollü araç kullanmak'tan 1823 TL ceza uygulandı.

        "Nereden kaçarız, onun hesabını yaparken vurduk, yakalandık" diyen Hasan Ş., ceza makbuzlarını sırayla imzalarken de çok imza attığını belirterek, "Tapuyu mu vereceğiz?" diye sordu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başka ülkede yaşayamam
        Haberler Yaşam Kaza yapan alkollü sürücü trafik polisine sarılıp bayramlaştı
            SON DAKİKA