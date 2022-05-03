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    • Yaşam
    • 03.05.2022 16:31
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    • 03.05.2022 16:31
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    Sakarya'da zincirleme kaza! Kazadan kaçmaya çalışırken refüjdeki direğe çarptı

    Sakarya Karasu'da iki aracın çarpıştığı kazadan kaçmak isteyen bir başka otomobil refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Üç aracın karıştığı kazada üç kişi yaralandı.

    Zincirleme kaza! Kaçmaya çalışırken direğe çarptı

    Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasından kaçmak isteyen farklı bir otomobil ise refüjdeki elektrik direğine çarparak durabildi. Toplam 3 aracın karıştığı zincirleme kazada üç kişi yaralandı.

    Kaza, İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahallesi istikametinden Dörtyol ışıklar istikametine seyir halinde olan Duygu Merve Ü. idaresindeki 34 DIL 94 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Hilmi T. idaresindeki 54 YV 899 plakalı Dacia marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlar yol kenarına savruldu.

    Bu esnada kazadan kaçmaya çalışan Hakan İ. idaresindeki 34 CIA 704 plakalı BMW marka lüks otomobil ise, kontrolden çıkarak refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Toplam 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası için bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Araçlarda bulunan yaralılar Şule Ü., Nilayda Ü. Ve Erol B. bölgede yapılan ilk müdahaleleri sonrasında Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Nilayda Ü., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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    Haberler Yaşam Sakarya'da zincirleme kaza! Kazadan kaçmaya çalışırken refüjdeki direğe çarptı
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