Sakarya'da zincirleme kaza! Kazadan kaçmaya çalışırken refüjdeki direğe çarptı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasından kaçmak isteyen farklı bir otomobil ise refüjdeki elektrik direğine çarparak durabildi. Toplam 3 aracın karıştığı zincirleme kazada üç kişi yaralandı.



Kaza, İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahallesi istikametinden Dörtyol ışıklar istikametine seyir halinde olan Duygu Merve Ü. idaresindeki 34 DIL 94 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Hilmi T. idaresindeki 54 YV 899 plakalı Dacia marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlar yol kenarına savruldu.