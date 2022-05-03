Bayram ziyareti için Samsun'a giden adamı köpek ısırdı (Yaşam haberleri)

Bayram ziyareti için Ankara'dan Samsun'a gelen Ahmet Umut Çolak (28), İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Sol kolundan ve sırtından yaralanan Çolak, çevredekilerin haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi yapılan Çolak, "Ben kaçtım ama çocuklar kaçamayabilir. Tedbir alınırsa daha iyi olur. Çocuklar için kötü bir travma olabilir" ifadesini kullandı.

FERYAT FİGENFİGEN

Antalya'da bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Figen Kaya, iş arkadaşı tarafından darp edildiğini dile getirdi. Kaya, "Arkadaşım işe geç kaldığımı söyledi ama ben mesai saatimden önce iş yerindeydim. Bu yüzden beni darp etti. Sol kulağımın üzerine yumruk attı ve beni yere düşürdükten sonra saçımı çekti. Allah'tan tam namaz çıkışına denk geldiği için beni kurtardılar. Onlar olmasaydı çok daha kötü şeyler olabilirdi. Ben kadın halimle onunla baş edemezdim. Kendisi kilolu ve iri yarı birisi" diye konuştu.

KARINDEŞEN ŞOFÖR

İstanbul'da İETT şoförü Cengiz K., yol verme yüzünden otomobil sürücüsü Murat Kum'la tartıştı. Araçtan inerek elindeki maket bıçağı ile Kum'a saldırdı. Karnından derin yara alan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Eşi ile birlikte dehşeti yaşayan Gözde Kum, "Bizi öldürecekti" ifadesini kullandı.

MASADA KANLI iNFAZ

İstanbul Bağcılar'da kafede arkadaşlarıyla buluşan Engin Salçan (25), motosikletle gelen kişilerce uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Aynı masada bulunan Gönül I, kolundan yaralanarak hastaneye sevk edildi. Saldırganlar ise izlerini kaybettirdi. Ramazan A. adlı şüphelinin yakalandığı bildirildi.

RAHATSIZ ETMEYiN ÖLECEĞİM

Aydın Kuşadası'nda Alman Foombank Manuela Diana (50), üç gün önce lüks bir otele giriş yaptı. Ancak bir daha dışarı çıkmadı. Kadının öldüğü anlaşıldı. Otele yerleştiğinde "Rahatsız etmeyin" butonuna bastığı iddiası ortaya atıldı.

OKULDA BIÇAKLI DEHŞET

İstanbul Küçükçekmece'de 16 yaşında genç, atıldığı okulu bıçakla bastı. "Bana para verin" diyen saldırgan, 12 yaşındaki Yasin Gül'ü bıçakladı. Gözaltına alındı.Saldırganın daha önce de okulun çevresine gelerek öğrencileri gasp etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

HEYKELTRAJİK!

İstanbul Kadıköy'deki boğa heykelinin restorasyonu tamamlandı. Heykel, 1864'te Fransız heykeltraş Isidore Jules Bonheur tarafından yapıldı. 1987'de Altıyol'a taşındı. Boğa heykelinin üst kısımları hasar alınca restorasyon yapıldı. Yenilenen heykel tekrar açıldı. Ancak tüm uyarılara rağmen çok sayıda kişi heykelin üzerine çıkıp poz vermeye başladı. Heykelin üzerinde fotoğraf çektiren Kenan Kılıç ise "Heykelin korunması ve vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını rica ediyoruz" diye konuşunca çevredekiler şaşırdı: Pes doğrusu!

MADALYAYA ENGEL YOK

Samsun'da yaşayan kepçe operatörü Kaner Altıntaş (41), 20 yıl önce trafik kazası geçirdi. Bacakları kesildi ancak o yaşamdan hiç vazgeçmedi. Engeli halterle yendi. Tam 3 kez Türkiye şampiyonu olup madalyaları sıraya dizdi. "Asla pes etmedim. Milli takıma seçildim" dedi.

UZUN HİKAYE

Zürafa Şakir, 6 yıl önce Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi. Ancak yalnız kalınca Kayseri Hayvanat Bahçesi'nden Selvi adlı zürafa yanına verildi. Herkes çiften gelecek müjdeli haberi bekledi! Zürafa Şakir'in baba olması için tüm imkanlar seferber edildi. Gaziantep Hayvanat Bahçesi ve Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, zürafalardan yavru almak için bakıcıların özenle çalıştığını söyledi. Özsöyler, Zürafa Şakir ve Selvi'yi özel beslediklerini belirtti. "Bu sene zürafalarımızdan yavru alacağımızı umut ediyoruz. Umarız yakın zamanda bir yavru haberi alırız'' dedi.

REKOR CİĞERİM

Edirne'ye giden turistler kentin ünlü lezzeti tava ciğerini tatmak için ciğercilerde sıraya girdi. Yoğunluk nedeniyle tava ciğercilerinin önünde kuyruklar oluşurken, bazı iş yerleri ellerindeki ciğerin tükenmesi nedeniyle turistleri diğer ciğercilere yönlendirdi. Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, şunları söyledi: Bir tarafta Bulgar, bir tarafta Yunan turistler bir tarafta ise yurt içinden gelen hemşehrilerimiz var. Onları ağırlamaya çalışıyoruz ama yetişemiyoruz. Edirne usulü tava ciğer dünyanın hiçbir tarafında yok. Trakya'da yetişen danaların ciğerini ince ince doğruyoruz. Bol sudan geçirdikten sonra kızgın yağda 'caz cuz yöntemiyle' 60 saniyede pişiriyoruz."

ALTIN BİLEZİK

İstanbul'da ev hanımı Adile Özcan, kız kardeşiyle birlikte 5 yıl önce nişan, düğün hazırlığı ve mekan süsleme yaptıkları dükkan açtı. İkili, 8 bilezikle kurdukları dükkan sayesinde yurt içi ve yurt dışı siparişlere yetişmekte zorlanıyor. Yurt içi haricinde Almanya, Hollanda, ABD'ye de sipariş hazırladıklarını söyleyen Adile Özcan, şunları söyledi: "5 yılda en az 800 çifti evlendirmişizdir. Söz, nikah şekeri, gelin çiçeği, mekan süsleme, davetiye, gelin arabası süslemesi yapıyoruz. Ev hanımlarına da paketleme işi veriyoruz, bu sayede onlar da para kazanıyor." Neslihan KONANÇ

DERSİMİZ ALEV

Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki Lisesi, İstanbul'da itfaiyecilik eğitimi veren tek lise olarak öğrencilerini ağırlıyor. Okul, her yıl bu zorlu eğitimlerden geçen gençleri Türkiye'ye kazandırmanın gururunu yaşıyor. Yangında, depremde, kazada, selde, hayvan kurtarmada her zaman karşımıza çıkan ve hayat kurtarabilmek için canlarını siper eden isimsiz kahramanlar, insanüstü çabalarıyla yüreklere su serpiyor. 16-17 yaşındaki liseliler afetlerde cesur ve korkusuzca savaşmanın tekniklerini öğreniyor.

VEFAT SAYISI 8'E DÜŞTÜ

Türkiye'de dün 97 bin 783 Covid-19 testi yapıldı. 1344 kişinin testi pozitif çıktı, 8 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 1402 oldu.

58 MİLYON DEVRETTİ

6+Joker bilen çıkmayınca 58 milyon 192 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen 1 kişi 305 bin lira, 4 bilenler bin 930'ar lira, 3 bilenler 127'şer lira, 2 bilenler ise 13'er lira alacak.

989 BİN LİRA DEVRETTİ

10 bilen çıkmayınca 989 bin lira devretti. 9 bilenler 3 bin 334'er lira, 8 bilenler 211'er lira, 7 bilenler 42'şer lira, 6 bilenler 7'şer lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira ikramiye alacak.

BU ÇIĞLIĞI DUYUN

Adana'da Sevgi-Cumali Zorlu çiftinin oğulları Çınar (2), çift kulak 'mikrotia' hastası olarak dünyaya geldi. Genetik sebeplerden dolayı çift kulak kanalı bulunmayan ve bir kulağında da kulak kepçesi olmayan Çınar'ın hemen tedavisine geçildi. Küçük çocuk, 5 aylıkken başına takılan Softband isimli cihazla sesleri ayırt edebildi. Kalıcı çözüm ise ABD'deydi. Ancak ailenin maddi durumu, toplamda 147 bin dolar tutan tedavi masraflarını karşılamaya yetmedi. Anne Sevgi Zorlu, "ABD'deki klinik ile mail yoluyla yazıştık ve yapılan ameliyatların örneklerini de görebildik. İlk ameliyat 48 bin dolar. Sonraki ameliyat ile ikinci kulağa hem kulak kanalı hem kulak kepçesi yapılacak. Onun da fiyatı 99 bin dolar. Toplamda 147 bin dolar gerekiyor. Herkesin desteklerini bekliyoruz" dedi.

GÖZDEN DÜŞES

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Kraliçe'ye resti çekti. Saraydan ayrılıp ABD'ye yerleşti. Kendilerini sosyal sorumluluk projelerine verdi. Ancak ikiliye kötü haber geldi! Dijital dizi platformu Netflix, Markle'ın 'Pearl' isimli animasyon dizisini iptal etti! Sebep olarak, dizinin yüksek bütçesi gösterildi!

KİM ENGEL OLABİLİR

Kocaeli'de yaşayan Ege Deniz (25), otizmli dünyaya geldi. Daha 13 yaşındayken masa tenisine yöneldi. Ancak hocalarının önerisiyle triatlet olarak yetişen Deniz, Mersin'deki Triatlon Türkiye Kupası'nda 1.5 kilometre yüzdü, 20 kilometre bisiklete bindi ve 10 kilometre koşarak birinciliği elde etti. Beden eğitimi öğretmeni Serkan Yüksekkaya, "12 sene önceki Ege yok artık. Çok yetenekli ve disiplinli" dedi.

EN DEEP'I GÖRDÜ!

Dünya, ABD'li oyuncular Amber Heard ve Johnny Depp'in davasına kilitlendi. Heard, evliliği boyunca şiddet gördüğünü belirterek eski eşinden 100 milyon dolar tazminat istedi. Ancak Deep hayranları, Heard'ün Aquaman 2 filminden atılması için harekete geçti. Güzel oyuncunun projeden atılması için başlatılan kampanyaya 3 milyon kişi destek verdi.

VAHŞİ BATI

ABD'de Mayıs 2020'de bir polis memurunun boynuna basarak öldürdüğü George Floyd vahşetinin bir benzeri Almanya'da yaşandı. Mannheim kentinde polisin kontrol altına almaya çalışırken yumrukladığı kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

TECAVÜZCÜ OLDUĞUNU BiLLEMEDİM

Microsoft'un kurucusu ABD'li milyarder Bill Gates, tecavüzcü Jeffrey Epstein'le arkadaşlık yaptığı için pişman olduğunu açıkladı. Gates, "Onunla zaman geçirmek, ona inanılırlık kazandırmak büyük bir hataydı. Görüldüğü gibi çok açık, bunu anlamamakla büyük bir hata yaptım" dedi.

VAN NUMBER NÖBET

Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin yumurtalarını bırakmak için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arası tatlı sulara yaptığı göç yolculuğu devam ederken, balığın korunması amacıyla da ekipler gece gündüz demeden denetimlerini sürdürüyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili olmasına rağmen Edremit İlçesi'ndeki Engil Çayı'nda kaçak avcılara karşı denetimler yaptı. Jandarma ile birlikte yapılan denetimlerde av yasağının başladığı tarihten itibaren bugüne kadar kaçak avlanan yaklaşık 8 bin ton inci kefali ile 10 bin metre uzunluğundaki ağ malzemelerine el konuldu. 3 ay süren av yasağının delinmemesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor...

ALLAH RIZASI

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, sözünü unutmadı. Avrupa Şampiyonluk ödülü olan 150 Cumhuriyet altınını SMA'lı Eslem'e bağışladı. Şampiyon, minik yavrunun ailesini ziyaret ederek bayramlaştı. Maddi ve manevi desteğinin bundan sonra da süreceğini vurguladı.

TELEVİZYON ÖLDÜRDÜ

Samsun'da Kumsal Koncaer'in üzerine 50 kiloluk televizyon düştü. Öldü.

BİR TİLKİ 5 YARALI

Kırıkkale'de Uğur Metin, tilkiye çarpmamak için manevra yaptı. Takla attı. 5 kişi yaralandı.

DOKTOR CİNNETİ

Gaziantep'te Dr. İzzet Seçkin, doktor eşi Meryem'i tabancayla yaraladı. Bir kurşun da kendi başına sıktı. Kurtarılamadı.