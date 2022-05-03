Yer: Antalya... Kadına şiddet uygulayan şahsa meydan dayağı: "İmdat diye bağırınca namazdan çıkanlar müdahale etti"
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde mesaiye geç geldiği için bayram namazına yetişemediğini iddia ederek mesai arkadaşı Figen Kaya'ya (40) sokak ortasında şiddet uygulayan Erkan Şahin isimli erkek, olayı gören çevre sakinleri tarafından dövüldü. Şahsı vatandaşların elinden yine araya giren diğer vatandaşlar güçlükle alabildi. Talihsiz kadın, "İmdat diye bağırınca Allah'tan bayram namazından çıkanlar müdahale etti. Eğer onlar olmasaydı daha kötü şeyler olabilirdi" dedi.
03.05.2022 00:05 - Son Güncelleme: 03.05.2022 00:24
Bir sitenin güvenlik görevlisi olarak çalışan Erkan Şahin, mesaiye geciktiği için bayram namazına yetişemediğini öne sürerek aynı sitede güvenlik görevlisi Figen Kaya ile sokak ortasında tartışmaya başladı.