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    • Yaşam
    • 03.05.2022 15:13
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    • 03.05.2022 15:13
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    Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü! Korkunç kaza kamerada

    Son dakika haberi! Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü F.C. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan feci kazanın görüntütüsü güvenlik kameralarına yansıdı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
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    Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

    F.C. yönetimindeki 31 SS 868 plakalı otomobil, Fethiye-Kaş kara yolu Ova Mahallesi'nde Bayram Kaya'nın (27) kullandığı 07 SBE 26 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

    Motosiklet sürücüsü Kaya hayatını kaybetti.

    Kınık Yurdusev İlköğretim Okulunda öğretmen olduğu öğrenilen Kaya'nın cenazesi ekiplerin incelemesinin ardından Kaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Gözaltına alınan sürücü F.C. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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