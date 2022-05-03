Erzurum'da paylaşımları nedeniyle haklarında soruşturma açılan 4 öğretmen açığa alındı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, sosyal medya paylaşımları dolayısıyla haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan 4 öğretmen açığa alındı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kişisel sosyal medya hesaplarında ilçe giriş tabelası önünde yayınlamış oldukları görselden dolayı öğretmenler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını hatırlattı.

Çiçek, tahkikat sonuçlanana kadar söz konusu öğretmenlerin açığa alındığını bildirdi.

Karayazı ilçesi girişindeki Kürtçe ve Türkçe "Hoş geldiniz" yazılı tabela önünde uygunsuz fotoğraf çekerek sosyal medyadan paylaştıkları belirtilen 4 öğretmen hakkında 3 Mayıs'ta Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce adli ve idari soruşturma başlatılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Karayazı ilçesinde sosyal medyadan paylaşımda bulunan 4 öğretmen, çektikleri fotoğrafı Kürtçe kısmını kapatarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Paylaşıma ise "Tabelanın diğer kısmında da 'hoş geldiniz' yazıyor. Ama o kısma olan hareketimiz belli" açıklaması eklendi. Yapılan paylaşımda hem fotoğraftaki el-kol hareketleri hem de yazılan not büyük tepkiye neden olmuştu.