Erzurum'da korkunç kazada arama çalışmaları 6. günde! Ebe Büşra Tosun ve anne Sevinç Bulut öldü baba Fevzi Bulut kayıp

Diğer araçtaki Fevzi Bulut, eşi Sevinç Bulut ve kızları 4 aylık hamile ebe Büşra Tosun'un bulunması için çalışma başlatıldı. Ekipler, önce Büşra Tosun'un, ardından da annesi Sevinç Bulut'un cansız bedenlerine ulaştı.