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    • Yaşam
    • 03.05.2022 15:17
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    • 03.05.2022 15:28
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    Erzurum'da korkunç kazada arama çalışmaları 6. günde! Ebe Büşra Tosun ve anne Sevinç Bulut öldü baba Fevzi Bulut kayıp

    Erzurum'da başka bir otomobille çarpışıp Oltu Çayı'na uçan, ebe Büşra Tosun (26) ile annesi Sevinç Bulut’un (54) öldüğü kazada, suda kaybolan baba Fevzi Bulut'u (62) arama çalışmaları 6'ncı gününde de sürüyor.

    DHA
    Korkunç kazada arama çalışmaları 6. günde

    Kaza, 28 Nisan günü akşam saatlerinde Olur ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Artvin yönüne giden Özkan Ölmez yönetimindeki 39 TD 124 plakalı otomobille karşı yönden gelen Fevzi Bulut'un kullandığı 55 AFC 706 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.

    Savrulan araçlar yol kenarındaki Oltu Çayı'na uçtu. Suya gömülen otomobillerden kendi imkanlarıyla kurtulup kıyıya çıkan Özkan Ölmez ile eşi Müberra Ölmez, Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Diğer araçtaki Fevzi Bulut, eşi Sevinç Bulut ve kızları 4 aylık hamile ebe Büşra Tosun'un bulunması için çalışma başlatıldı. Ekipler, önce Büşra Tosun'un, ardından da annesi Sevinç Bulut'un cansız bedenlerine ulaştı.

        Fevzi Bulut'a ise ulaşılamadı. Olay günü kendi imkanlarıyla kurtulan Özkan Ölmez ile eşi Müberra Ölmez'in suya gömülen otomobilleri de bulunamadı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Özkan Ölmez olayda kusurlu bulundu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        2 kız çocuğu babası Fevzi Bulut için arama çalışmaları, sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.
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            Haberler Yaşam Erzurum'da korkunç kazada arama çalışmaları 6. günde! Ebe Büşra Tosun ve anne Sevinç Bulut öldü baba Fevzi Bulut kayıp
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