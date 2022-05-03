Acıların kadını

Jansowah mahlaslı şarkıcı Güler Selçuk, eski nişanlısı Furkan Akan'dan kurtulup izini kaybettirmek için Fransa'ya yerleşti. Ancak geçtiğimiz Aralık ayında klip çekimi için İstanbul'a geldi. Genç kadını havaalanından adeta kaçıran Furkan Akan, Selçuk'u eve götürüp defalarca darp etti. Polisin gelmesiyle evden kaçan genç şarkıcı, yanına sadece cüzdanını alarak Fransa'ya döndü. Fransa'dan gönderdiği dilekçesiyle yardım isteyen genç şarkıcı şunları söyledi: Bana sürekli tehdit mesajları yolluyor. 'İstanbul'a dönersen yüzüne kezzap atacağım. Sonun Bergen gibi olacak, Fransa'ya geliyorum seni bulacağım' diyerek ölüm tehditleri yağdırıyor. Kendisinden şikayetçiyim. Ayrıca koruma talep ediyorum.

Dilek YAMAN DEMİR