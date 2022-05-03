2053'ün yol haritası: Karadeniz Akdeniz’le buluşuyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca bugüne kadar yapılan yatırımlarla yolların parolası "kesintisiz ve konforlu ulaşım" olarak belirlenirken, şimdi de 2053 hedefleri kapsamında doğubatı, kuzey-güney koridorunda stratejik projeler hayata geçirilecek. Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı kapsamında hazırlanan "Ulaştırma 2053 Vizyonu" raporuna göre, gelecek 30 yılda birçok proje hayata geçirilecek. Bu süreçte ana hedeflerden biri kara yolu hizmet düzeyinin en üst seviyeye çıkarılması olacak.

Devreye alınacak projelerle kesintisiz ve konforlu ulaşım tesis edilmesi hedefleniyor. Türkiye'de yapılan çalışmalar ve yatırımlarla bölünmüş yol ağı son 19 yılda 6 bin 101 kilometreden 28 bin 647 kilometreye, otoyol ağı ise 1714 kilometreden 3 bin 633 kilometreye çıkarıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, 2053'e kadar bölünmüş yol ağının 38 bin 60 kilometreye, otoyol ağının ise 8 bin 325 kilometreye yükseltilmesi öngörülüyor.

STRATEJİK PROJELER

Hayata geçirilecek projelerin doğudan batıya, kuzeyden güneye Türkiye'de ulaşımı kolaylaştırması hedefleniyor. 2053 yılına kadar tamamlanması planlanan otoyollardan öne çıkanlar şunlar: "Aydın-Denizli Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Hadımköy-Başakşehir Etabı, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu kapsamında Malkara-Çanakkale, Malkara-Kınalı, Çanakkale-Savaştepe etapları, Mersin-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu (Çeşmeli- Kızkalesi Kesimi), Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu, Antalya-Alanya Otoyolu, Sapanca- Afyonkarahisar Otoyolu, Samsun-Mersin Otoyolu, Trabzon-Habur Otoyolu, Afyon-Burdur Otoyolu, Alanya-Silifke Otoyolu, Delice-Samsun Otoyolu, Ankara-İzmir Otoyolu, Bozüyük- Afyonkarahisar Otoyolu, Çeşmeli-Erdemli- Silifke-Taşucu Otoyolu (Kız Kalesi-Taşucu Kesimi), Denizli-Burdur-Antalya Otoyolu, Gerede-Merzifon-Bürgulak Otoyolu, Sivrihisar-Bursa Otoyolu, Şanlıurfa-Habur Otoyolu (Diyarbakır bağlantı yolu dahil)."