Ünlü futbolcu Veysel Sarı'nın kardeşinden kiracıya meydan dayağı! Burnunu kırdı kulağını patlattı

KAPI AĞZINDA SALDIRI

Cengiz, son olarak 1 Mayıs akşamı evinde misafir bulunduğu sırada sözleşme kapsamında kullanımı kendisine ait olan terastan sesler geldiğini farketti. Terasa bakan Cengiz, Şaban Sarı ve tanımadığı bir kişinin Cengiz'e ait olan eşyalarına müdahale ediyordu. Cengiz, neler olduğunu sorduğunda ise "Sana ne lan burası benim evim" yanıtıyla karşılaştı.

"DAİREYİ BOŞALT YOKSA ÖLDÜRÜRÜM"

Sözleşmeyi hatırlatan Cengiz'e arkadaşıyla birlikte saldıran Sarı, "Sen kimin evine çöküyorsun lan" diyerek Cengiz'i evinin içinde dışarı çekti ve darp etti. Saldırının ardından kanlar içerisinde kalan İlkem Onur Cengiz, kendi imkânlarıyla gittiği hastanede tedavi altına alındı. Tedavinin ardından darp raporu alan Cengiz'in burnunda kırık, kulak çevresinde ve yüzünde derin yaralar oluştu.