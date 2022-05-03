Ünlü futbolcu Veysel Sarı'nın kardeşinden kiracıya meydan dayağı! Burnunu kırdı kulağını patlattı

Olay Beyoğlu Hacımimi Mahallesi'nde önceki gün meydana geldi. Aralarında Galatasaray'ın da olduğu birçok Süper Lig ekibinde forma giyen ünlü futbolcu Veysel Sarı'nın babası Mehmet Sarı'nın kiracısı İlkem Onur Cengiz, daireyi boşaltması için aldığı hakaret dolu telefonlarının ardından saldırıya uğradı.
Veysel Sarı'nın kardeşi Şaban Sarı'nın darp ettiği 33 yaşındaki mühendis, başından geçenleri anlattı. İTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu 33 yaşındaki İlkem Onur Cengiz, Mehmet Sarı'dan 2017 yılında kiraladığı dairenin düzenli kira artışı ile birlikte ödemelerini gerçekleştiriyordu. Cengiz, son zamanlarda ev ile ilgili Mehmet Sarı'nın oğlu Şaban Sarı ile iletişim halindeydi. Sabah'ta yer alan habere göre, Sene başında 3250 Türk lirası olan dairenin kirası 4 bin liraya çıkarıldı. Yaklaşık 5 yıldır ev sahipleriyle hiçbir sorun yaşamayan kiracı Cengiz, son 3 ayda tehdit telefonları almaya başladı.
VEYSEL SARI'NIN KARDEŞİNDEN KÜFÜRLÜ TEHDİTLER
Cengiz, ödemelerini düzenli yaptığı ve daireyi de sözleşmeye uygun kullanmayı sürdürdüğü halde Şaban Sarı'nın kendisini arayarak oturduğu daireyi apart kiralama şirketine kiraya vereceğini söyleyerek boşaltmasını istedi. Sözleşmesini hatırlatan genç adam, Sarı'nın "Evimden çık yoksa seni …" şeklinde küfür ve hakaretlerine maruz kaldı.