Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 03.05.2022 06:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.05.2022 06:27
    ABONE OL

    Edirne'de bayram ziyareti acı sonla bitti! Otomobil nehre uçtu: Ölü ve yaralılar var

    Son dakika haberi! Edirne’de bayram ziyaretine giden aileyi taşıyan otomobilin Tunca Nehri’ne uçtuğu kazada, karı koca hayatını kaybetti, anne ise yaralandı.

    takvim.com.tr
    İHA
    Bayram ziyareti acı sonla bitti!

    Edirne'ye bağlı Değirmenyeni köyüne bayramlaşmaya giden Ergin Akbulut'un kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak köy girişinde bulunan Tunca Nehri'ne uçtu.

    Otomobilin nehre uçtuğunu fark eden 2 vatandaş nehre koştu.

    Nehre yardıma gelen bir kişi ise otomobilde bulunan kişilerin abisi, annesi ve yengesini olduğunu fark etti, komşunun yardımıyla yaralıları otomobilden çıkardı.

    Haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından yaralı 3 kişi hastanelere kaldırıldı.


        Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Ergin Akbulut ve eşi Emine Akbulut'un hayatını kaybettiği annelerinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Köye bayram için geldiklerini belirten Muhtar Ahmet Bolu, "Köyümüze gelen yol üzerinde direksiyon hakimiyeti kaybedip dereye uçmuş. Araçta toplam 3 kişilermiş. Aldığımız bilgilere göre 2 kişi ölmüş 1 kişi yaralanmış. Kendileri köylümüz senede 8, 10 kere köye gelen birileri. Denizli'ye çalışmak için gittiler. Kardeşi ve buradaki diğer vatandaşların yardımıyla çıkarmışlar" dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Scholz, Ukrayna’ya gitmiyor! Steinmeier...
        Haberler Yaşam Edirne'de bayram ziyareti acı sonla bitti! Otomobil nehre uçtu: Ölü ve yaralılar var
            SON DAKİKA