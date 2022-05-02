Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 02.05.2022 17:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.05.2022 17:11
    ABONE OL

    SON DAKİKA: İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu! Yollar kilit: yüzde 60'ın üzerinde

    Son dakika haberleri... Pandemi döneminin sona ermesinin ardından ilk bayram olan Ramazan Bayramı’nda vatandaşlar İstanbul içi ziyaretlere adeta akın etti. Trafik yoğunluğu il genelinde yüzde 60'ı aştı. Zaman zaman yüzde 70'e dayandı. İstanbul'da trafik yoğunluğu sabah saatlerinde ise yüzde 1 seviyesindeydi.

    İstanbul’da trafik kilitlendi

    İstanbul, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde trafik yoğunluğu yaşadı. İki yıl süren "Pandemi" döneminin sona ermesinin ardından ilk bayram olan Ramazan Bayramı'nda il içi ziyaretlerle birlikte trafik yoğunluğu arttı.

    Vatandaşlar il içi ziyaretlere adeta akın etti. Şehrin ana hatlarında uzun araç kuyrukları oluşurken, İstanbul genelinde trafik yoğunluğu saat 14.30 itibarıyla yüzde 70'lere kadar yükseldi.


    İstanbul'da 17.04'te trafik yoğunluğu

    AVRUPA YAKASI'NDA TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI
    Bayram dolayısıyla araçlarıyla yola çıkanlar ise belli güzergahlarda trafik yoğunluğuna neden oldu.

    Avrupa Yakası'nda, özellikle D-100 karayolunun Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü istikametinin katılım noktalarında trafik akışı yavaşladı. Ayrıca TEM Bahçeşehir mevkiinde de trafik olduğu gözlendi.

    Araç kuyruğu TEM Otoyolu Ankara istikametinde Gaziosmanpaşa mevkiinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişine kadar, D-100 karayolu Ankara istikametinde ise Topkapı mevkiinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine uzadı.

    Beyoğlu, Karaköy ve Ortaköy sahil yolunda da trafik yoğunluğu etkili oldu.

        ANADOLU'DA D-100 VE TEM'DE İKİ YÖNLÜ TRAFİK
        Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerinde öğle saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşandı. D-100 karayolu ve TEM Otoyolu'nun her iki yönünde yer yer trafik yoğunlaştı.

        Rüzgarlı hava nedeniyle Kadıköy ve Üsküdar ilçelerinin sahil kesimlerinde vatandaş yoğunluğu gözlenmedi.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre, saat 15.10 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçüldü. Saat 17.00'de ise trafik yoğunluğu yüzde 60'tı.

        SABAH YÜZDE 1 SEVİYESİNDEYDİ
        İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre saat 09.00 sıralarında İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçüldü.
            Bir kadın daha hayattan koparıldı!
            Haberler Yaşam SON DAKİKA: İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu! Yollar kilit: yüzde 60'ın üzerinde
                SON DAKİKA