Pendik'te aynı noktada art arda 2 ayrı kaza: 2'si ağır 5 yaralı

Kaza saat 04.30 sıralarında D-100 Karayolu Pendik Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 HZ 0555 plakalı BMW marka otomobil sürücüsü, önünde seyir halinde olan 34 BGF 084 plakalı Opel marka otomobile çarptı. Kazada 34 BGF 084 plakalı otomobil sürücüsü araç içerisinde bulunduğu yerde sıkışırken, diğer otomobil sürücüsü aracını bırakarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.





DAKİKALAR SONRA İKİNCİ KAZA MEYDANA GELDİ

Ekiplerin ilk kazaya müdahalesi sırasında olay yerinde yeterli güvenlik önlemi alınmaması sebebiyle ilk kazadan dakikalar sonra ikinci kaza meydana geldi. İbrahim Çakmak idaresindeki 06 FE 5937 plakalı Peugeot marka otomobil, olay yerinde park halinde olan itfaiye aracına feci şekilde çarptı. 06 FE 5937 plakalı otomobilin hemen arkasında aynı yönde seyir halinde olan 34 BOG 877 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ise duramayarak önündeki otomobile çarptı.

Hafif ticari araçta bulunan iki kişi kazayı şans eseri yara almadan atlatırken, 06 FE 5937 plakalı Peugeot marka otomobil içerisinde bulunan sürücü İbrahim Çakmak, Nilgün Dinç ve isimleri öğrenilemeyen diğer iki kişi yaşanılan çarpmanın etkisiyle otomobil içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü İbrahim Çakmak ve yolcu koltuğunda oturan Nilgün Dinç kazayı hafif şekilde atlatırken, otomobilde bulunan diğer iki kişi ağır şekilde yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kazanın yaşandığı esnada olay yerinde görevlerini yapan basın mensupları, polis, itfaiye ve ambulans ekiplerinin kazanın yaşandığı noktaya birkaç metre uzaklıkta olması ise olası bir facia yaşanmasını engelledi.





D-100 KARAYOLU ANKARA İSTİKAMETİNDE TRAFİĞE KAPANDI

Meydana gelen ikinci kaza sonrası D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafiğe kapandı. Trafik akışı yan yoldan sağlandı. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Yol bakım ekiplerinin, kaza sebebiyle yola saçılan parçaları temizlemesinin ardından trafik normal seyrine döndü. Polis ekipleri kazadan kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.