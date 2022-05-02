2 gündür haber alınmıyordu! Nişanlı çift Damla Akyıldız ile Mustafa Burçin Akı evde tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu

Ekipler, yaptıkları inceleme sonrası Akyıldız'ın Akı'yı vurduktan sonra aynı tüfekle intihar ettiği üzerinde duruyor.

Savcının incelemesinin ardından Akyıldız ve Akı'nın cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.