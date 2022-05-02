Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kan donduran olay! 16 yaşındaki çocuk tartıştığı babasını sopayla öldürdü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir kişi tartıştığı babasını sopayla vurarak öldürdü.

İlçe kırsalında bulunan Karaca Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen bir nedenle babasıyla tartışan Kadir A. (16) Mehmet A'nın (50) başına sopayla vurdu.

Ağır yaralanan Mehmet A, olay yerinde düştü.

İhbar üzerine jandarma ekipleriyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Mehmet A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.



GÖZALTINA ALINDI

Mehmet A'nın cenazesi, Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kadir A. ise gözaltına alındı.



