Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 03.09.2022 11:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.09.2022 11:30
    ABONE OL

    Ramazan Bayramı il il nöbetçi eczane listesi için tıklayın! 3-4 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczane sorgulama linki

    Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle bayram süresince nöbetçi eczaneler açık olacak. Bu kapsamda eczaneden ilaç alacak vatandaşlar nöbetçi eczane listesini incelemeye başladı. Haberimizin içerisinden 3-4 Mayıs nöbetçi olan eczanelerin listesine ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Nöbetçi eczane sorgulama: 2-3-4 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir ve il il nöbetçi eczane listesi için tıklayın .

    Ramazan Bayramı Müslümanlar tarafından büyük bir coşku ile karşılanıyor. Bayram günlerinin resmi tatil sayılması sebebiyle sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Haberimizde bayram boyunca nöbetçi olan eczanelerin listesine ulaşabilirsiniz. İşte 3-4 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler listesi!

    RAMAZAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?

    Eczaneler resmi tatil boyunca kapalıdır. Vatandaşlar, ilçelerinde bulunan nöbetçi eczanelerden ilaçlarını temin edebilecekler. İstanbul, Ankara ve İzmir ve il il nöbetçi eczaneleri görüntülemek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz...

    NÖBETÇİ ECZANELER HANGİLERİ?

    İSTANBUL NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    İZMİR NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    İL İL NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

        NÖBETÇİ ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ!

        Nöbetçi eczaneler mesai bitiminden ertesi gün saat 08.30'a kadar hizmet vermektedir. Nöbetçi eczane listesi her gün yenilenmektedir.

        BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI?

        Tüm resmi bayramlarda ve tatillerde Aile Sağlık Merkezleri (ASM) kapalıdır. Resmi tatillerde acil servisler ve yoğun bakım üniteleri açıktır. 24 saat esasına göre hizmet veren yerler yani hastanelerin acil bölümleri açık olacak, randevulu hastalar bayramdan sonra muayene olabilecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sümela’ya ziyaretçi akını
        Haberler Haberler Ramazan Bayramı il il nöbetçi eczane listesi için tıklayın! 3-4 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczane sorgulama linki
            SON DAKİKA