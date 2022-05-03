Ramazan Bayramı il il nöbetçi eczane listesi için tıklayın! 3-4 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczane sorgulama linki

Ramazan Bayramı Müslümanlar tarafından büyük bir coşku ile karşılanıyor. Bayram günlerinin resmi tatil sayılması sebebiyle sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Haberimizde bayram boyunca nöbetçi olan eczanelerin listesine ulaşabilirsiniz. İşte 3-4 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler listesi!
RAMAZAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?
Eczaneler resmi tatil boyunca kapalıdır. Vatandaşlar, ilçelerinde bulunan nöbetçi eczanelerden ilaçlarını temin edebilecekler. İstanbul, Ankara ve İzmir ve il il nöbetçi eczaneleri görüntülemek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz...