Ramazan Bayramı il il nöbetçi eczane listesi için tıklayın! 3-4 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczane sorgulama linki

Ramazan Bayramı Müslümanlar tarafından büyük bir coşku ile karşılanıyor. Bayram günlerinin resmi tatil sayılması sebebiyle sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Haberimizde bayram boyunca nöbetçi olan eczanelerin listesine ulaşabilirsiniz. İşte 3-4 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler listesi!