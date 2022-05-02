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    • Haberler
    • 03.05.2022 11:23
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    • 03.05.2022 11:23
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    Oruç tutmadığın günlerin parası 2022 ne zaman verilecek? Oruç parası ne kadar 2022? Fitre (fidye) ne zamana kadar verilir?

    İslam, her bireyi gücü nispetinde sorumlu tutmuş; güçlerini aşan ya da sıkıntıya yol açan durumlarda kolaylaştırıcı hükümler getirmiştir. Ramazan'da oruç tutmayanlar oruç parası ne zaman verilir? Sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Oruç parası ne kadar 2022? Oruç tutmadığın günlerin parası 2022 ne zaman verilecek? Fitre ne zamana kadar verilir? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Oruç parası ne kadar 2022?

    Hastalığı olanların oruç tutmaması caiz olup olmadığı, Ramazan'da hastalık nedeniyle oruç tutamayan insanların ne yapması gerektiği merak edilen konulardandır. Diyanet bu konuda İslam'ın hükümlerini açıklamış ve kimler oruç tutmayabilir sorusuna cevap vermiştir. Ramazan ayına veda ettiğimiz şu günlerde oruç tutulmayan günlerin parasının ne zaman verileceği merak edildi. Peki, Oruç parası ne kadar 2022? Oruç tutmadığın günlerin parası 2022 ne zaman verilecek? Fitre ne zamana kadar verilir?

    ORUÇ TUTAMAYANLARIN VERECEĞİ FİDYE NE KADAR?

    Oruç tutamayanlar, her gün için fidye öderler. Bu fidye miktarı da fitrenin miktarı kadardır. Bu sene fitre miktarı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 40 TL olarak belirlendi. Oruç tutamayan kişi, kaç lira fitre veriyorsa, oruç tutmadığı gün için o miktarda bir fidye vermek zorundadır.

    FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

    Fitre, Ramazan bayramının birinci günü sabahı, fecrin doğuşundan itibaren vâcib olur. Fitreyi vermenin müstehab olan şekli ise, fecrin doğuşundan itibaren namazdan çıkmadan önce fakirlere verilmesidir. Fakat fitrenin bayramdan birkaç gün, hatta birkaç ay önceden verilmesinde de bir beis yoktur. Böylece fakirlerin bayram ihtiyaçlarını önceden karşılamaları, noksanlarını telâfi etmeleri sağlanmış olur. Zamanında ödenmeyip sonraya kalan fitreler ise, mümkün olan ilk fırsatta ödenmelidir.

    Bu görüş İmam Ebû Hanife'nindir. Diğer üç İmama göre, fitre, Ramazanın son akşamı güneşin batmasından itibaren vâcib hâle gelir. Ödemenin bayram namazından sonraya te'hiri de câiz değildir.

    Ramazan bayramının 1. günü fecrin doğuşundan evvel vefat eden veya fakir düşen kimseye fitre vermek vâcib olmaktan çıkar. Fecrin doğuşundan sonra vefat eden zengine ise, fitre vâcibdir. Mirasından ödenir.

    Nisab miktarını bulan mal, fitrenin vâcib olmasından sonra, ödenmeden telef olsa fitre sâkıt olmaz.

        FİTRE KİMLERE VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?

        Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.
        Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:

        a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,
        b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,
        c) Eşine,
        d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,
        e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).
        Şâfiîlere ve Ebu Yusuf'a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519; Merğinânî, el-Hidâye, II, 223).
        Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, I, 301).
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