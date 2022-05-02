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    • Yaşam
    • 03.05.2022 05:34
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    • 03.05.2022 05:34
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    Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

    Maltepe Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi ile Eski Üsküdar Caddesi'nin birleştiği kavşakta akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi. Kaza sonucunda 1 kişi yaralandı.

    AA
    Maltepe’de kaza! 1 yaralı

    Maltepe'de iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi ile Eski Üsküdar Caddesi'nin birleştiği kavşakta sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 35 JF 464 plakalı otomobil ile 34 BCM 529 plakalı otomobil çarpıştı.

    Kazada, 35 JF 464 plakalı otomobilde bulunan kadın yolcu yaralandı. Yaralı kadın yolcu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Bu sırada kaza yapan araçtakiler arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavganın büyümesi engellenirken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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    Haberler Yaşam Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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