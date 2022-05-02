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    • Yaşam
    • 03.05.2022 04:57
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    • 03.05.2022 04:57
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    İzmir'de gece yarısı aile faciası! Eşini kafasından vurarak öldürdü

    İzmir'in Gaziemir ilçesinde gece yarısı bir aile faciası meydana geldi. Suriye uyruklu Recea M. sebebi bilinmeyen bir konunun ardından tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından cani adam karısını başından vurarak öldürdü.

    DHA
    Eşini kafasından vurarak öldürdü

    İzmir'in Gaziemir ilçesinde Suriye uyruklu Recea M., tartıştığı eşi Muhammed M. tarafından tabancayla başından vurularak yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

    Olay, dün saat 21.00 sıralarında Aktepe Mahallesi 122 Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed M. ile eşi Recea M., henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Muhammed M., tabancayla eşi Recea M.'nin başına ateş etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Recea M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Recea M.'nin cesedi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Cinayetin ardından olay yerinden kaçan Muhammed M., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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