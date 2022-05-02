Hakim de dolandırıcı kurbanı oldu! 100 bin lirasını kaptırdı

Döviz ticareti olarak bilinen Forex piyasasındaki dolandırıcılık olaylarına bir yenisi daha eklendi. İddiaya göre Forex dolandırıcıları, bu sefer kendilerine kurban olarak bir İstanbul'da görev yapan bir hakimi seçti. Sosyal medya üzerinden sahte profiller oluşturan dolandırıcılar, hakime mesaj atıp daha çok para kazandıracaklarına dair iddialarda bulunarak hakimi ağına düşürdü.
SOSYAL MEDYADAN HAKİME YAZDILAR
İstanbul'da görev yapan bir hakime iddiaya göre, yaklaşık 1 ay önce Instagram adlı sosyal medya platformundan bir mesaj geldi. Gelen mesajda Forex adlı yatırım piyasasında daha çok para kazanması için iletişime geçmesinin yeterli olacağı yazılıydı. 'Forex'ten daha çok para kazanmak ister misin' şeklindeki mesajı gören hakim, dolandırıcıların oyununa düşerek hesap numarasını atınca olanlar oldu.
100 BİN LİRASI GİDİNCE SAVCILIĞA KOŞTU
Banka hesabına baktığında 100 bin lirasının yok olduğunu gören hakim, dolandırıcıların tuzağına düştüğünü anlayınca soluğu savcılıkta aldı.