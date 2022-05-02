Pendik'te U14 lig maçına yakışmayan olaylar! Satırlı silahlı kavga

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Pendik'te yaşandı. Pendik Sahilspor ve Kaynarcaspor takımları U14 liginde karşı karşıya geldi. İddiaya göre maç 1-1 devam ederken seyirciler arasından bir kişi torpil patlattı. Bunun üzerine öfkelenen tribündeki Pendik Sahilspor taraftarları, yanlarına geldikleri maçı izleyen yaşı küçük çocukları bir anda darbetmeye başladı.
Ne olduğunu anlamayan çocuklar, kaçarak stadın dışına çıktı. Aracından silahını alan bir saldırgan ise havaya ateş ederek geri geldi. Başka bir saldırgan ise elindeki satırı etrafa savurdu. Yaşı küçük çocuklar öfkeli taraftarların ellerindeki kesici aletler ve sopalarla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu sırada yoldan geçerken duruma tepki gösteren bir kişi de saldırganlar tarafından darbedildi. Olayda bir otomobil de hasar gördü. Hastaneye giden yaralılar tedavi altına alındı ve saldırganlardan şikayetçi oldu.
"KARŞI TARAF ÇOCUKLARINI İZLEMEYE GELMİŞ AMA BUNLARIN DA ÇOCUK OLDUĞUNU UNUTMUŞ GALİBA"
Fatih Topçu, "Geldiğimde buraya küçük çocukların ağladığını gördüm. Elleri kanıyordu, kafaları kanıyordu. Burada ne olduğunu sorunca maç yaptıkları sırada karşı takımın ailelerinin birden onlara saldırdığını duyduk. Yani kavgaya karışan çocuklar gördüğünüz gibi ufacık çocuklar. Her tarafları kesik.