Pendik'te U14 lig maçına yakışmayan olaylar! Satırlı silahlı kavga

Diyor ki 'hayır ne yapıyorsunuz falan' derken o da yanda karısı var herhalde. O adam da dayak yiyor. Kafası falan açılıyor. Hastanede olan çocuklar var şu anda. Bir tane resmi araba siyah plakalı. O da herhalde şikayetçi şu an. Resmi bir arabanın da camlarını falan döküyorlar. Onu da gördüm" dedi.