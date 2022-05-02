Balıkçının oltasına 5 kilogram ağırlığında köpek balığı yakalandı

70 santimetre uzunluğunda ve 5 kilogram ağırlığındaki balığın kısa sürede gözden kaybolduğu görüldü.



"KÖPEK BALIĞI OLDUĞUNU GÖRÜNCE ŞOK OLDUM"

Köpek balığı yakalayınca şok olduğunu söyleyen Savaş Başar İçten, "Limanda arkadaşlarla balık tutmaya gittik. Oltalarımızı attığımızda aniden oltanın ucu denize battı. Büyük bir levrek balığı yakaladım diye düşündüm.