Otobüs şoförü zamanla yarıştı kalbi duran yolcuyu hastaneye ulaştırdı

Yüreklere işleyen haber Adana Seyhan'dan geldi. Fatma Demirkol, dün kızı Şemsi Kaplan'la otobüse bindi. Aniden fenalık geçirdi. Kızı, hemen özel halk otobüs şoförü Bilal Üzüm'den yardım istedi. Üzüm, aracı kenara çekerek durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ancak Demirkol'un kalbinin durduğunu fark edince hemen güzergahı değiştirerek yakınlardaki özel bir hastaneye gitti.
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Kalbi, doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırılan Demirkol'un durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşananları anlatan sürücü Bilal Üzüm, "Nabzına baktığımda kalbinin durduğunu fark ettik. Hemen direksiyona geçip teyzeyi hastaneye götürdüm. İlk müdahaleyi otobüs içerisinde yaptıktan sonra içeriye aldılar. Teyzemizin durumu iyiymiş, önemli olan onu kurtarmaktı. Sonuçta insanlık görevimiz bu. Beni daha sonra arayıp teşekkür ettiler" dedi.