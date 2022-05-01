Otobüs şoförü zamanla yarıştı kalbi duran yolcuyu hastaneye ulaştırdı





TEŞEKKÜR TELEFONU

Kalbi, doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırılan Demirkol'un durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşananları anlatan sürücü Bilal Üzüm, "Nabzına baktığımda kalbinin durduğunu fark ettik. Hemen direksiyona geçip teyzeyi hastaneye götürdüm. İlk müdahaleyi otobüs içerisinde yaptıktan sonra içeriye aldılar. Teyzemizin durumu iyiymiş, önemli olan onu kurtarmaktı. Sonuçta insanlık görevimiz bu. Beni daha sonra arayıp teşekkür ettiler" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN