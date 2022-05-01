Diyarbakır, Hatay, Manisa bayram namazı saat kaçta? 🙌Diyarbakır, Hatay, Manisa bayram namazı ne zaman? Diyanet il il 2022 Ramazan Bayramı namazı saatleri nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Diyarbakır, Hatay, Manisa'da yaşayan vatandaşlar akşam saatinde yoğun bir şekilde kendi ilindeki bayram namazını öğrenmek istiyor. İşte Diyanet'in açıkladığı bayram namazı saatleri ve tüm bilgiler...
DİYARBAKIR HATAY MANİSA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyarbakır: 05:54
Hatay: 06:12
Manisa: 06:44
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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?
Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.