Süper Lig'in 2021-22 şampiyonu Trabzonspor'a Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan tebrik mesajı





SEVİNME SIRASI ONLARDA

Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden, yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "38 yıl sonra gelen galibiyet! Sevinme sırası evimizin Trabzonsporlu torunlarında. 👏🏻🏆 Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor kulübünü, camiasını ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum.

#ŞampiyonTrabzonspor"

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