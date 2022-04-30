Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 01.05.2022 04:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.05.2022 04:38
    ABONE OL

    Süper Lig'in 2021-22 şampiyonu Trabzonspor'a Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan tebrik mesajı

    Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor'a Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan tebrik mesaji geldi.

    Emine Erdoğan’dan Trabzonspor’a tebrik

    Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor'u Başkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tebrik etti.

    Emien Erdoğan twitter hesabından şu ifadelere yer verdi:



    SEVİNME SIRASI ONLARDA
    Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden, yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "38 yıl sonra gelen galibiyet! Sevinme sırası evimizin Trabzonsporlu torunlarında. 👏🏻🏆 Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor kulübünü, camiasını ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum.
    #ŞampiyonTrabzonspor"

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Şampiyonluğa böyle sevindiler
    Haberler Yaşam Süper Lig'in 2021-22 şampiyonu Trabzonspor'a Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan tebrik mesajı
        SON DAKİKA