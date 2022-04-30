Süper Lig'in 2021-22 şampiyonu Trabzonspor'a Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan tebrik mesajı

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor'u Başkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tebrik etti.
Emien Erdoğan twitter hesabından şu ifadelere yer verdi:
SEVİNME SIRASI ONLARDA
Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden, yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "38 yıl sonra gelen galibiyet! Sevinme sırası evimizin Trabzonsporlu torunlarında. 👏🏻🏆 Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor kulübünü, camiasını ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum.
#ŞampiyonTrabzonspor"