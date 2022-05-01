Çocukları olmayan Roxana- Alexandru Cretu çifti mutluluğu Türkiye'de buldu!

Romanyalı çiftin çocuk hasreti Türkiye'de bitti. Roxana (36)-Alexandru (44) Cretu, 2015 yılında evlendi. Tek istedikleri, mutluluklarını taçlandıracak bir bebekti. Ancak çitf, 7 yıllık evlilikleri boyunca doğal yollarla elde edilen dört bebeği düşük nedeniyle kaybetti. Doktorlar, tek çarenin tüp bebek olduğunu söyledi. Onlar da bu tedaviyi kendi ülkelerinde değil Türkiye'de olmayı tercih etti.