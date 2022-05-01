Çocukları olmayan Roxana- Alexandru Cretu çifti mutluluğu Türkiye'de buldu!

Romanyalı çiftin çocuk hasreti Türkiye'de bitti. Roxana (36)-Alexandru (44) Cretu, 2015 yılında evlendi. Tek istedikleri, mutluluklarını taçlandıracak bir bebekti. Ancak çitf, 7 yıllık evlilikleri boyunca doğal yollarla elde edilen dört bebeği düşük nedeniyle kaybetti. Doktorlar, tek çarenin tüp bebek olduğunu söyledi. Onlar da bu tedaviyi kendi ülkelerinde değil Türkiye'de olmayı tercih etti.
YİNE GELECEĞİZ
Kişiye özel uygulanan tedaviyle ilk denemede müjdeli haberi alan Cretu çiftin, kızları Iris Stefania geçtiğimiz günlerde dünyaya geldi. Dün, ülkesine dönen çift mutluluklarını şöyle dile getirdi: Çok mutluyuz, tüp bebek tedavisi düşünen çiftlere tek tavsiyem doktorlarına güvensinler ve asla pes etmesinler. Türkiye'de iyi doktorlar olduğunu duyduk ve iyi ki Türkiye'yi tercih etmişiz. Kızımız büyüdüğünde kardeşi olmasını istersek yine Türkiye'ye geliriz.