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    Kendiliğinden hareket eden metrobüs dehşet saçtı! 9 kişi yaralandı

    İstanbul Beylikdüzü'nde şoförünün arızayı kontrol etmek için yola indiği metrobüs, harekete geçti. Önüne çıkan metrobüse çarptı. Kaza sonucu 9 kişi yaralandı.

    Şoförsüz metrobüs dehşet saçtı

    İstanbul Beylikdüzü'nde şoförünün arızayı kontrol etmek için indiği içinde yolcu olmayan metrobüs, kendiliğinden hareket geçti. Sağa sola çarptıktan sonra karşısına çıkan başka bir metrobüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 1'i şoför 8'i yolcu 9 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay anı yoldaki bir araçtan kişiler tarafından çekilen cep telefonu kamerasına yansıdı. Şoför Oktay A. gözaltına alındı. Kaza nedeni ile bölgede metrobüs yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların kenara alınmasının ardından metrobüs seferleri normale döndü.

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    Haberler Yaşam Kendiliğinden hareket eden metrobüs dehşet saçtı! 9 kişi yaralandı
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