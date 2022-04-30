NBA’deki gururumuz Furkan Korkmaz Türkiye'ye gelip ülkesinin tarihini tanıtmaya karar verdi

Furkan Korkmaz, ABD Basketbol Ligi NBA'de fırtına gibi esti. Philadelphia 76ers forması ile nefesleri kesti. Milli basketbolcu tatil için Türkiye'ye geldi. Ülkemizdeki antik kentleri tanıtmaya karar verdi. 'Bir Sonraki Durak' adlı projeyi hayata geçirdi. İlk olarak da Aydın Sultanhisar'da bulunan antik çağın en romantik şehirlerinden Nysa'ya gitti. Kazı başkanı Doç. Dr Hakan Öztaner ile antik tiyatrodan agorasına kadar her yeri gezdi. Şunları söyledi: Ülkemiz her anlamda bir cennet ve ben bu toprakların değerlerinin daha fazla insana tanıtılması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden bir yolculuğa çıkıyorum. Size öğretmek için değil sizinle öğrenmek için. İlk durağım Nysa Antik Kenti...