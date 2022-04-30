NBA’deki gururumuz Furkan Korkmaz Türkiye'ye gelip ülkesinin tarihini tanıtmaya karar verdi

Furkan Korkmaz, ABD Basketbol Ligi NBA'de fırtına gibi esti. Philadelphia 76ers forması ile nefesleri kesti. Milli basketbolcu tatil için Türkiye'ye geldi. Ülkemizdeki antik kentleri tanıtmaya karar verdi. 'Bir Sonraki Durak' adlı projeyi hayata geçirdi. İlk olarak da Aydın Sultanhisar'da bulunan antik çağın en romantik şehirlerinden Nysa'ya gitti. Kazı başkanı Doç. Dr Hakan Öztaner ile antik tiyatrodan agorasına kadar her yeri gezdi. Şunları söyledi: Ülkemiz her anlamda bir cennet ve ben bu toprakların değerlerinin daha fazla insana tanıtılması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden bir yolculuğa çıkıyorum. Size öğretmek için değil sizinle öğrenmek için. İlk durağım Nysa Antik Kenti...
YOK BÖYLE S'EV'MAYE!
İstanbul'da yaşayan Burak Demir, Esenyurt'taki evini satılığa çıkardı. 2.5 ay boyunca onlarca kişiye evini gezdirdi ancak bir sonuç alamadı. O da evi görmek isteyenlerden hafta içi 100, hafta sonu ise 150 TL almaya başladı! "Canı sıkılan evi gezmeye geldi. O sebeple ev gezdirmeye bir ücret almam gerekli diye düşündüm. Tabii bu durum evi gezmek isteyenlere engel olmadı. Haftada ortalama on kişi geliyor eve bakmak için" açıklaması yaptı.
HAYATA SARILDI
Aydın'da Samet Aktepe geçtiğimiz yıl çatı işçisi babasına yardım ederken elektrik akımına kapıldı. İki kolu omuzdan kesilmek zorunda kaldı. Hayırseverlerin desteğiyle toplanan 2 milyon 60 bin lira ile Aktepe'ye biyonik kol takıldı. Belediyede işe de başlayan genç, "Artık annemin gözü arkada kalmıyor" diyerek mutluluğunu anlattı.