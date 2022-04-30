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    NBA’deki gururumuz Furkan Korkmaz Türkiye'ye gelip ülkesinin tarihini tanıtmaya karar verdi

    NBA’deki gururumuz Furkan Korkmaz, Türkiye’ye geldi. Çeşme’ye Bodrum’a gitmedi. Ülkesinin tarihini tanıtmaya karar verdi. İlk durağı ise Nysa Antik Kenti’ydi.

    Furk’antik’

    Furkan Korkmaz, ABD Basketbol Ligi NBA'de fırtına gibi esti. Philadelphia 76ers forması ile nefesleri kesti. Milli basketbolcu tatil için Türkiye'ye geldi. Ülkemizdeki antik kentleri tanıtmaya karar verdi. 'Bir Sonraki Durak' adlı projeyi hayata geçirdi. İlk olarak da Aydın Sultanhisar'da bulunan antik çağın en romantik şehirlerinden Nysa'ya gitti. Kazı başkanı Doç. Dr Hakan Öztaner ile antik tiyatrodan agorasına kadar her yeri gezdi. Şunları söyledi: Ülkemiz her anlamda bir cennet ve ben bu toprakların değerlerinin daha fazla insana tanıtılması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden bir yolculuğa çıkıyorum. Size öğretmek için değil sizinle öğrenmek için. İlk durağım Nysa Antik Kenti...



    YOK BÖYLE S'EV'MAYE!
    İstanbul'da yaşayan Burak Demir, Esenyurt'taki evini satılığa çıkardı. 2.5 ay boyunca onlarca kişiye evini gezdirdi ancak bir sonuç alamadı. O da evi görmek isteyenlerden hafta içi 100, hafta sonu ise 150 TL almaya başladı! "Canı sıkılan evi gezmeye geldi. O sebeple ev gezdirmeye bir ücret almam gerekli diye düşündüm. Tabii bu durum evi gezmek isteyenlere engel olmadı. Haftada ortalama on kişi geliyor eve bakmak için" açıklaması yaptı.



    HAYATA SARILDI
    Aydın'da Samet Aktepe geçtiğimiz yıl çatı işçisi babasına yardım ederken elektrik akımına kapıldı. İki kolu omuzdan kesilmek zorunda kaldı. Hayırseverlerin desteğiyle toplanan 2 milyon 60 bin lira ile Aktepe'ye biyonik kol takıldı. Belediyede işe de başlayan genç, "Artık annemin gözü arkada kalmıyor" diyerek mutluluğunu anlattı.



        VAY ANASINI
        Almanya'da yaşayan Alexandra Hildebrandt, tıp dünyasını şoka uğrattı. 63 yaşında, 9'uncu çocuğunu kucağına aldı! Hildebrandt, son 9 yılda biri ikiz olmak üzere 7 bebek dünyaya getirdiğini açıkladı. "9 çocuk annesi olmak heyecan verici. Herkes sırrımı soruyor. Spor yapıyorum, sağlıklı besleniyorum" ifadesini kullandı.



        AH CİĞERİM
        Kars'ta yaşayan Pınar Kadirhan (43), 22 yıl önce karaciğer hastalığına yakalandı. İyileşmesi için nakil şarttı. Geçen sürede çeşitli kentlerde 4 kez uygun karaciğer bulunmasına rağmen imkansızlıklar nedeniyle nakil yapılamadı. Ve son olarak Pınar'ı umutlarından haber Erzurum'dan kendisine ulaştı. Samsun'da trafik kazasında ölen kişinin karaciğeri, Pınar'a nakledildi. Ancak karaciğer vücuda uyum sağlamadı. Yeniden ameliyata alınan Pınar, kurtarılamadı.



        ALMAN HESABI!
        İş insanı Osman Kavala, Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Karar sonrası Türkiye'yi kınayan ülkeler arasında yer alan Almanya ise Osman Kavala'yla ilgili skandal bir adım attı. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger "Türk büyükelçisini dışişleri bakanlığına çağırdığımızı ve hükümetin tutumunu bir kez daha net şekilde ortaya koyduğumuzu belirtmek isterim" ifadesi kullandı.



            İLGİNÇ PİSİ
            Sivas'ta Eren Özdal'a ait 3.5 aylık Tokyo isimli Scottish Fold cinsi kedi, 5'inci kattaki balkondan beton zemine çakıldı. Çenesi kırıldı. 4 günlük rutin takibin ardından SCÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde ameliyata alındı. Burada 2 saatlik operasyonun ardından Tokyo'nun çenesindeki kırıklar onarıldı. Genel Cerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. İlker Şen "Şu anda her şey yolunda. 1.5 ay sonra sağlığına kavuşmuş olacak" ifadesini kullandı.



            777 BİN LİRA DEVRETTİ
            10 bilen çıkmayınca 777 bin lira devretti. 9 bilenler 6 bin 727'şer lira, 8 bilenler 261'er lira, 7 bilenler 47'şer lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.



            İŞİN 'ASLI' GÖZYAŞI
            Pilot Furkan Otkum, uçak kazasında can verdi. Hayatının en mutlu anını ise uçakta yaşadığı belirlendi. Çünkü sevgilisi Aslı Yüce'ye kokpitte evlilik teklifi etmişti. O anları da cep telefonu ile görüntülemişti.



                HAYATI ZEHİR OLDU
                İzmir'de Ece Mercankaya, yemekten zehirlenip can verdi. Kardeşi Ege ise komaya girdi. Anne Hasret'in gözyaşları dinmedi: Evladımı kurtarın.



                ZEHRA AYAĞA KALKSIN
                Adana'da küçük Zehra, ayağını ilaç makinesine kaptırdı. Kopan bacak yerine dikildi ama kurtarılamadı. Tüm umudu protez...

                FOREX'E HAKİM DEĞİL
                Dövizden para kazanmayı uman İstanbul'da görevli hakim, çeteye kandı. 100 bin lira dolandırıldı.

                KEMAL ÖLMEZ!
                Cilt kanserini yenen Kemal Ölmez, omurilik tümörü ile tanıştı. Onu da atlattı.

                VEFAT SAYISI 9'A DÜŞTÜ
                Türkiye'de dün 127 bin 95 Covid- 19 testi yapıldı. Bin 924 kişinin testi pozitif çıktı, 9 kişi yaşamını yitirdi. Böylece Corona kaynaklı vefat sayısı 24 Mart 2020'den sonra ilk kez 10'un altına indi.

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                Haberler Yaşam NBA’deki gururumuz Furkan Korkmaz Türkiye'ye gelip ülkesinin tarihini tanıtmaya karar verdi
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