Avcılar'da gece yarısı trafik kazası! Yolun karşısına geçmeye çalışan kadınlardan 1'i öldü diğeri yaralı

'TAKSİCİ, KAZA YAPAN ARACIN KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİĞİNİ SÖYLEDİ'

Kazanın görgü şahidi Cihan Büke, "Ben şirkete geldikten yaklaşık 1 dakika sonra arkamdan bir ses geldi. 2 genç kızımıza ilerideki beyaz araç çarptı. İçinde 3 şahıs vardı. Taksici vardı görgü şahidi. Polis zaten anında müdahale etti. Aracı aldı onlardan. Taksici, kaza yapan aracın kırmızı ışıkta geçtiğini söyledi. Olay yerine hanımefendinin biri vefat etmişti. Diğerini ise yolun kenarına fırlattı. Bayram üstü çok kötü bir görüntüydü" dedi.