Bayrampaşa'da 5 katlı binada yangın paniği! Tadilat sırasında bir anda alev aldı

"KENDİMİZİ DIŞARIYA ZOR ATTIK"

Bina sakinlerinden Derya Çabuk, "Çatıyı tamir ediyorlardı. Artık tadilat sırasında, soba mı açıktı, ya da sigara izmariti mi attılar neden olduysa bir anda alev aldı. Kendimizi dışarıya zor attık. Daireyi yeni almıştı. Çatı katını tamir ettiriyordu. Tadilat yapılan yer boştu ama alt katlar doluydu. Dumanı görünce onlarda tahliye ettiler. Şu an binada kimse yok" dedi.

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