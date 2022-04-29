DNA'sı iç çamaşırında çıkmıştı! Profesörün, veterinere cinsel saldırı davasında flaş gelişme





DNA ÖRNEĞİ İÇ ÇAMAŞIRDA ÇIKTI

Davanın aşamalarında Ankara Şehir Hastanesi'nden alınan raporda, elde edilen bulguların cinsel saldırıyı destekler nitelikte olduğu belirtildi. Ancak Ankara Adli Tıp Kurumu'nda alınan raporda ise bu bulgulardan bahsedilmedi. Ç.B.'nin avukatı Şubat 2020'de yapılan duruşmada, raporlar arasındaki çelişkinin nedeninin, delillerin karartılmasından kaynaklandığını iddia ederek, dosyanın tamamı ile daha önce incelenmediğini söylediği bazı delillerin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek yeniden rapor alınmasını talep etti. Mahkeme de bu yönde karar vererek, dosya İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesince hazırlanan raporda; mağdurun iç çamaşırında sanık Bilgili'ye ait DNA örneği tespit edildiği bilgisi yer aldı. Raporda, "Külot üzerinden alınan 'D' ve 'H' kodlu örneklerden, en az biri erkek birden fazla şahsa ait olabilecek karışık DNA profilleri elde edildi. Elde edilen karışık DNA profillerinin Ç.B.'ye ve Hasan Bilgili'ye ait DNA profillerini içerdiği tespit edildi" denildi.