Bayram tatili öncesi yola çıkacaklar dikkat! Yetkililerden uyarı geldi





"ARAÇLARIN KIŞLIK BAKIMLARI OLDUĞU GİBİ YAZLIK BAKIMLARI DA BULUNUYOR"

Honaz ilçesinde sanayi sitesinde oto tamir bakım servis hizmeti veren Özgür Sevim, sürücüleri bayram ve yaz öncesi yolculuk yapmadan önce önemli uyarılarda bulundu. Sevim, "Araçların kışlık bakımları olduğu gibi yazlık bakımları da bulunuyor. Tüm sürücülerimiz bunları yaptırmak zorunda ve yaptırmalıdır. Önümüzde dokuz günlük bayram tatili var. Bu sürede araçların yolda kalıp arıza yapmaması ve trafik kazalarını önüne geçmek için herkesin araç bakımlarını yaptırması gerekiyor. On nokta kontrol dediğimiz lastik, su, yağ, akü gibi etkenlerin aracı yolda bırakmayacak şekilde yaptırılmalıdır. Aracın bakımlarını serviste çalışan ustalarımız bilir. Vatandaşlarımızdan tek ricamız bayram süresince trafik yoğunluğu olacağı için dikkatli araç kullanmaları ve emniyet kemeri takılmasını öneriyoruz" dedi.