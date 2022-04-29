Eminönünde bayram hazırlığı! Alışveriş için akın ettiler

Bayram öncesinde yurt içi ve dışından gelen vatandaşların ziyaret ettiği Mısır Çarşısı ve çevresi önceki yıllara göre durgun olsa da bayram hareketliliği yaşanıyor. Bölge esnafı hareketliliğin yaşanmasından memnun olduğunu belirtirken, müşterilerin eskisi gibi ürün almadığı görüşünde.

Esnaf Kutay Tokay, hareketliliğin son 2 gündür başladığını belirterek "Baharat, salça, kuruyemiş ve lokum gibi ürünlerden biraz biraz alıyor vatandaşlar." dedi. Geçen yıl tam kapanma nedeniyle bayramın buruk geçtiğini ve burada alışveriş olmadığını dile getiren Tokay, baharatlar arasında karabiber ve pulbiber gibi çiğ köfte malzemelerinin tercih edildiğini bildirdi.

Şeker satıcısı Ahmet Uysal da bayram yaklaştıkça şeker satışlarının arttığını belirterek, en çok çikolata ve yumuşak şekerlerin tercih edildiğini söyledi. Kuruyemişçi Bünyamin Ayaz ise vatandaşların özellikle baklava yapmak için ceviz ve fındık içi aldığı bilgisini verdi.