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    • Yaşam
    • 29.04.2022 13:32
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    • 29.04.2022 13:32
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    Eminönünde bayram hazırlığı! Alışveriş için akın ettiler

    Bayramı öncesi alışveriş için Eminönü'nü tercih edenler artarken, vatandaşlar en çok şeker ve lokuma ilgi gösteriyor. Kuruyemişler arasında da en çok baklavalık ceviz içi, karışık kuruyemiş ve fındık içi satılıyor. Lokumun kilogramı 30 liradan başlarken, ortalama fiyatı 50 lira olan şekerler tezgahlarda müşterileri bekliyor. Karışık kuruyemişlerin fiyatı ise 180 TL'ye kadar çıkıyor.

    Eminönünde bayram hazırlığı! Alışveriş için akın ettiler

    Tarihi Mısır Çarşısı ve çevresindeki şeker, lokum ve çikolatacılar, tezgahlarını yenileyerek satışa sunmaya başladı.

    Tezgahlarda rengarenk şekerlerin yanı sıra bayram alışverişlerinin vazgeçilmezi lokum ve kuruyemişler de yerini aldı. Bölgede, kahvaltılıklardan bitkisel çaylara, baharattan tatlılara, kahveden çikolatalara kadar bayram için her türlü gıda ihtiyacı bulunabiliyor.

    Bayram öncesinde yurt içi ve dışından gelen vatandaşların ziyaret ettiği Mısır Çarşısı ve çevresi önceki yıllara göre durgun olsa da bayram hareketliliği yaşanıyor. Bölge esnafı hareketliliğin yaşanmasından memnun olduğunu belirtirken, müşterilerin eskisi gibi ürün almadığı görüşünde.

    Esnaf Kutay Tokay, hareketliliğin son 2 gündür başladığını belirterek "Baharat, salça, kuruyemiş ve lokum gibi ürünlerden biraz biraz alıyor vatandaşlar." dedi. Geçen yıl tam kapanma nedeniyle bayramın buruk geçtiğini ve burada alışveriş olmadığını dile getiren Tokay, baharatlar arasında karabiber ve pulbiber gibi çiğ köfte malzemelerinin tercih edildiğini bildirdi.

    Şeker satıcısı Ahmet Uysal da bayram yaklaştıkça şeker satışlarının arttığını belirterek, en çok çikolata ve yumuşak şekerlerin tercih edildiğini söyledi. Kuruyemişçi Bünyamin Ayaz ise vatandaşların özellikle baklava yapmak için ceviz ve fındık içi aldığı bilgisini verdi.
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    Haberler Yaşam Eminönünde bayram hazırlığı! Alışveriş için akın ettiler
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