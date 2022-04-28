Otizmli yüzücü Tuna Tunca Sakız Adası'nı adeta yardı geçti! 11 kilometrelik mesafeyi 2 saat 44 dakikada aştı

Otizmli genç, Türkiye'de bir ilki başardı. İzmir'de yaşayan 19 yaşındaki Tuna Tunca, engelleri sporla aştı. Küçük yaşlarda tanıştığı yüzme sporuyla hayata sarıldı. Her kulaçta başarıya biraz daha yaklaştı. Önceki gün de otizmle dikkat çekmek için kolları sıvadı. Otizmli açık su yüzücüsü Tuna Tunca ile Triatlon Milli Takımı Antrenörü Mert Onaran, Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan suya atladı. Tam 2 saat 44 dakika boyunca yüzen ikili, Çeşme Pırlanta Koyu'na ulaştı. Tunca'nın 6 yıldır antrenörlüğünü yapan Mert Onaran, "Şimdi sıra İngiltere'yle Fransa arasındaki Manş Denizi ve Avrupa ile Afrika'yı ayıran Cebelitarık Boğazı'nı yüzerek geçmeye geldi" açıklaması yaptı.
'HARF'PİZ CEZASI!
Bursa'da Murat Yeşilçimen, geçtiğimiz yıl Millet Bahçesi'nin tabelasındaki M harfini çaldı. 35 liraya sattı. Tutuklandı! Hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Belediye ise daha önceki zamanlarda farklı harflerin çalındığını söyleyerek zararın 40 bin lira olduğunu açıkladı! Önceki gün yapılan duruşmada mahkeme, tek bir 'M' harfinin bedeli olan 470 liranın ödenmesinde karar kıldı.
INSTAGRAM HES'AVI'
Hırsızlar, sosyal medyayı takibe aldı! Ünlü futbolcunun paylaşımları başına iş açtı. İspanya'- nın Levante takımında forma giyen Alman futbolcu Shkodran Mustafi, her fırsatta lüks villasından paylaşım yaptı. Fotoğrafları tek tek inceleyen hırsızlar ise evin güvenlik kamerası olmayan tek noktasını bulmayı başardı! Önceki gece lüks villaya giren 6 kişi, 1 milyon Euro nakit para, mücevher ve antika vazoları alıp kaçtı. O sırada Mustafi'nin yatak odasında uyuduğu ortaya çıktı Sakatlığı nedeniyle evinde dinlenen Mustafi, büyük korku yaşadı.