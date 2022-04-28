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    Otizmli yüzücü Tuna Tunca Sakız Adası'nı adeta yardı geçti! 11 kilometrelik mesafeyi 2 saat 44 dakikada aştı

    Otizmli yüzücü Tuna Tunca, Sakız Adası’ndan suya atladı. 11 kilometrelik mesafeyi 2 saat 44 dakikada aştı. Çeşme’ye ulaştı. Başarısıyla parmak ısırttı. İşte sizler için derlediğimiz 28 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Gururlu’yüz’

    Otizmli genç, Türkiye'de bir ilki başardı. İzmir'de yaşayan 19 yaşındaki Tuna Tunca, engelleri sporla aştı. Küçük yaşlarda tanıştığı yüzme sporuyla hayata sarıldı. Her kulaçta başarıya biraz daha yaklaştı. Önceki gün de otizmle dikkat çekmek için kolları sıvadı. Otizmli açık su yüzücüsü Tuna Tunca ile Triatlon Milli Takımı Antrenörü Mert Onaran, Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan suya atladı. Tam 2 saat 44 dakika boyunca yüzen ikili, Çeşme Pırlanta Koyu'na ulaştı. Tunca'nın 6 yıldır antrenörlüğünü yapan Mert Onaran, "Şimdi sıra İngiltere'yle Fransa arasındaki Manş Denizi ve Avrupa ile Afrika'yı ayıran Cebelitarık Boğazı'nı yüzerek geçmeye geldi" açıklaması yaptı.



    'HARF'PİZ CEZASI!
    Bursa'da Murat Yeşilçimen, geçtiğimiz yıl Millet Bahçesi'nin tabelasındaki M harfini çaldı. 35 liraya sattı. Tutuklandı! Hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Belediye ise daha önceki zamanlarda farklı harflerin çalındığını söyleyerek zararın 40 bin lira olduğunu açıkladı! Önceki gün yapılan duruşmada mahkeme, tek bir 'M' harfinin bedeli olan 470 liranın ödenmesinde karar kıldı.



    INSTAGRAM HES'AVI'
    Hırsızlar, sosyal medyayı takibe aldı! Ünlü futbolcunun paylaşımları başına iş açtı. İspanya'- nın Levante takımında forma giyen Alman futbolcu Shkodran Mustafi, her fırsatta lüks villasından paylaşım yaptı. Fotoğrafları tek tek inceleyen hırsızlar ise evin güvenlik kamerası olmayan tek noktasını bulmayı başardı! Önceki gece lüks villaya giren 6 kişi, 1 milyon Euro nakit para, mücevher ve antika vazoları alıp kaçtı. O sırada Mustafi'nin yatak odasında uyuduğu ortaya çıktı Sakatlığı nedeniyle evinde dinlenen Mustafi, büyük korku yaşadı.



        NEREDESİN SEMA
        İstanbul Şişli'de yaşayan 4 çocuk annesi Sema Ağaçkıran, psikolojik sorunları nedeniyle 3 kez intihara kalkıştı. Geçtiğimiz eylül ayında da tatil için gittiği Tekirdağ Kumbağ'da kayıplara karıştı. 7 aydır eşinden haber alamayan Tarık Ağaçkıran, Müge Anlı'nın kapısını çaldı. "Çocukları sokak sokak gezerek onu arıyor" diye ağladı.
        MUSTAFA KAYA



        KUYUDA FACİA
        Muğla'da, büyükbaş çiftliğinin gider kuyusundaki kalıpları sökmeye inen 4 kişi, metan gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. İlkay Altındal (55), kardeşi Tuncay Altındal (52), Taner Karaçin (30) ve Kenan Can (43), tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.



        FİLM GİBİ TAKAS
        Rusya, 2019'dan beri ülkede tutuklu bulunan ABD Deniz Piyadeleri eski askeri Trevor Reed'i, kokain kaçakçılığı suçundan dolayı ABD'de tutuklu bulunan Rus pilot Konstantin Yaroshenko ile takas etti. ABD'li yetkili takas ile ilgili şu ifadeleri kullandı: Takas, Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetinin iş birliğiyle, Biden yönetimi yetkilileri ve Kremlin yetkilileri tarafından önceden kararlaştırılan dikkatli bir şekilde düzenlenmiş bir dizi hareketle Türkiye'de gerçekleşti. Reed ve Yaroshenko, Türkiye'ye neredeyse aynı zamanda geldiler. Her iki taraftaki ekipler, diğer ülkenin teklif ettiği kişinin kimliğini doğruladı, ardından Yaroshenko ve Reed pistte uçaklara doğru yürüdü.



            ANKARA'YA TEŞEKKÜR
            Beyaz saray Sözcüsü Psaki, takasının ülkesinde yapılmasına izin verdiği için Türkiye'ye minnettar olduklarını açıkladı.



            YOK DEVE!
            Bodrum'da kar payı vaadiyle birçok kişiden 80 milyon lira topladığı iddia edilen, 'Süperstar' lakaplı Alev Yücel, basını suçladı. "Kış mevsiminde elden para toplayarak villa kiralıyorum. Turizm sezonunda villaları yüksek fiyatla kira veriyorum. Hem kar ediyorum hem de para topladığım kişilere kar payı veriyorum. Gazetelerde haberler çıktığı için şikayetçi sayısı arttı. Kimseyi dolandırmadım" ifadesini kullandı. Tutuklanan Yücel'in banka hesapları bloke edildi. Gayrimenkul ve araçları ile 2 milyon liraya satın aldığı 3 devesine de el koyuldu. Kar payı vaadiyle yüzlerce kişiyi 80 milyon lira dolandıran ve bu paranın bir miktarını develere yatıran kadın, "Gazetelerde haber çıkınca şikayetçi sayısı arttı" dedi.



            56 MİLYON DEVRETTİ
            6+joker bilen çıkmayınca 55 milyon 959 bin lira devretti. 5+1 bilen bir kişi 667 bin lira, 5 bilen bir kişi ise 410 bin lira kazandı. 4 bilenler 2 bin 83'er, 3 bilenler 139'ar, 2 bilenler ise 14'er lira alacak.



                2 TALİHLİYE 1'ER MİLYON
                5+1 bilen 2 kişi, bir milyon 17'şer bin lira kazandı. 5 bilenler 2 bin 906'şar, 4+1 bilenler 378'er, 4 bilenler 35'er, 3+1 bilenler 22'şer, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 9'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.



                GÜZEL KALPLİLER
                Çorum'da Sevilay-Mustafa Keskin'in 3 aylık oğlu Alp, SMA'ya yakalandı. Tedavisi için kampanya başlatıldı. Kadınlar mantı, baklava ve börek açıp para topladı.



                ALEYNA İÇİN MÜEBBET
                Iğdır'da Aleyna Ağgül, erkek arkadaşının babasının cinsel istismarına maruz kaldı. Canına kıydı. Geride "Ölümümden Gökhan Argın sorumludur" yazılı mektup bıraktı. Argın önce gözaltına alınıp serbest kaldı. Ancak yeniden tutuklandı. Dün de hakim karşısına çıktı. Müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirim uygulanmadı.

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                Haberler Yaşam Otizmli yüzücü Tuna Tunca Sakız Adası'nı adeta yardı geçti! 11 kilometrelik mesafeyi 2 saat 44 dakikada aştı
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