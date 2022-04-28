Otizmli yüzücü Tuna Tunca Sakız Adası'nı adeta yardı geçti! 11 kilometrelik mesafeyi 2 saat 44 dakikada aştı





FİLM GİBİ TAKAS

Rusya, 2019'dan beri ülkede tutuklu bulunan ABD Deniz Piyadeleri eski askeri Trevor Reed'i, kokain kaçakçılığı suçundan dolayı ABD'de tutuklu bulunan Rus pilot Konstantin Yaroshenko ile takas etti. ABD'li yetkili takas ile ilgili şu ifadeleri kullandı: Takas, Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetinin iş birliğiyle, Biden yönetimi yetkilileri ve Kremlin yetkilileri tarafından önceden kararlaştırılan dikkatli bir şekilde düzenlenmiş bir dizi hareketle Türkiye'de gerçekleşti. Reed ve Yaroshenko, Türkiye'ye neredeyse aynı zamanda geldiler. Her iki taraftaki ekipler, diğer ülkenin teklif ettiği kişinin kimliğini doğruladı, ardından Yaroshenko ve Reed pistte uçaklara doğru yürüdü.