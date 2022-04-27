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    • Yaşam
    • 27.04.2022 23:53
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    • 27.04.2022 23:56
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    Ölüm kuyusu! Muğla'da metan gazı 4 kişiyi öldürdü

    Muğla'da metan gazı sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti. Menteşe ilçesinde, girdikleri kuyuda metan gazından etkilenen 4 kişi, kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti.

    Ölüm kuyusu!

    Muğla'nın Menteşe ilçesinde, girdikleri kuyuda metan gazından etkilenen 4 kişi hayatını kaybetti.

    Kenan Can (43) Kafaca Mahallesi Çatalkaya Sokakta, kalıp malzemesi çıkarmak için, evinin yanında bulunan büyükbaş hayvan çiftliğinin gider kuyusuna indi.

    METAN GAZINDAN BAYGINLIK GEÇİRDİ
    Can'ın metan gazından baygınlık geçirmesi üzerine kuyuya Taner Karaçin (30), İlkay Altındal (58) ve Tuncay Altındal da (54) indi.

    Diğer 3 kişinin de baygınlık geçirdiğini gören yakınları, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler 4 kişiyi bulundukları yerden çıkardı.

    Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 4 kişi, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

    Gazdan etkilendiği belirlenen 4 kişi hastanelerde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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    Haberler Yaşam Ölüm kuyusu! Muğla'da metan gazı 4 kişiyi öldürdü
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