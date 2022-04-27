Ölüm kuyusu! Muğla'da metan gazı 4 kişiyi öldürdü

Diğer 3 kişinin de baygınlık geçirdiğini gören yakınları, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler 4 kişiyi bulundukları yerden çıkardı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 4 kişi, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Gazdan etkilendiği belirlenen 4 kişi hastanelerde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.