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    • Yaşam
    • 28.04.2022 01:54
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    • 28.04.2022 01:54
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    Kocaeli'de zehir tacirlerine operasyon: 9 tutuklama

    Son dakika haberleri... Kocaeli'de zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 kişiden 9'u tutuklandı.

    Zehir tacirlerine operasyon!

    Kocaeli'de zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik 24-27 Nisan'da Gebze ve İzmit ilçelerinde düzenlenen üç ayrı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

    Operasyonlarda 11 gram sentetik kannabinoid, 58 gram metamfetamin, 1 sentetik ecza, 2 hassas terazi, 1 av tüfeği ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 455 lira ele geçirildi.

    9 KİŞİ TUTUKLANDI
    Kullanmak için uyuşturucu satın aldığı değerlendirilen 6 şüpheli serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer zanlılar H.K, E.K, R.K, G.K, M.O, K.I, O.Y, Ö.D. ve B.C. tutuklandı.

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    Haberler Yaşam Kocaeli'de zehir tacirlerine operasyon: 9 tutuklama
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