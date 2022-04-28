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    • Yaşam
    • 28.04.2022 22:29
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    • 28.04.2022 22:29
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    Komşu kavgası! Pompalı tüfekle öldürüldü

    Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Erhan Aslaner ile komşusu İ.Ç. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma sonrası Erhan Aslaner İ.Ç tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

    Komşu kavgasında pompalı konuştu!

    Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Erhan Aslaner (36), tartıştığı komşusu İ.Ç. (54) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

    Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Altmışevler Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı sokakta oturan komşular Erhan Aslaner ile İ.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Ç., evden aldığı pompalı tüfekle Erhan Aslaner'e ateş etti. Erhan Aslaner kanlar içerisinde kalırken, silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ekiplerce yapılan kontrolde Erhan Aslaner'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

    İ.Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. Erhan Aslaner'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yozgat Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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